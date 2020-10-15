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Шоубиз
https://ria.ru/20201015/loboda-1579870464.html
Лобода попала в больницу
Певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве. Об этом она сообщила в истории в Instagram. РИА Новости, 15.10.2020
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шоубиз
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Лобода</a> попала в Боткинскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Об этом она сообщила в истории в <a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Артистка сообщила , что после активного рабочего дня она почувствовала боль в кобчике, и ей пришлось обратить в больницу для обследования МРТ."МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств", — призналась Лобода.После исполнительница сообщила, что у нее все хорошо, и сегодня она "уже будет прыгать". Однако артистка не стала уточнять, какими были итоги ее обследования.
https://ria.ru/20201012/loboda-1579448851.html
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светлана лобода, москва

Лобода попала в больницу

01:30 15.10.2020 (обновлено: 04:23 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве. Об этом она сообщила в истории в Instagram.
Артистка сообщила , что после активного рабочего дня она почувствовала боль в кобчике, и ей пришлось обратить в больницу для обследования МРТ.
"МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств", — призналась Лобода.
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12 октября, 18:48Шоубиз
Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери
После исполнительница сообщила, что у нее все хорошо, и сегодня она "уже будет прыгать". Однако артистка не стала уточнять, какими были итоги ее обследования.
 
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ШоубизСветлана ЛободаМосква
 
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