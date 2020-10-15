https://ria.ru/20201015/loboda-1579870464.html
Лобода попала в больницу
Певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве. Об этом она сообщила в истории в Instagram. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T01:30
2020-10-15T01:30
2020-10-15T04:23
шоубиз
светлана лобода
москва
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Лобода</a> попала в Боткинскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Об этом она сообщила в истории в <a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Артистка сообщила , что после активного рабочего дня она почувствовала боль в кобчике, и ей пришлось обратить в больницу для обследования МРТ."МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств", — призналась Лобода.После исполнительница сообщила, что у нее все хорошо, и сегодня она "уже будет прыгать". Однако артистка не стала уточнять, какими были итоги ее обследования.
https://ria.ru/20201012/loboda-1579448851.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана лобода, москва
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Певица Светлана Лобода
попала в Боткинскую больницу в Москве
. Об этом она сообщила в истории в Instagram
.
Артистка сообщила , что после активного рабочего дня она почувствовала боль в кобчике, и ей пришлось обратить в больницу для обследования МРТ.
"МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств", — призналась Лобода.
После исполнительница сообщила, что у нее все хорошо, и сегодня она "уже будет прыгать". Однако артистка не стала уточнять, какими были итоги ее обследования.