https://ria.ru/20201015/loboda-1579870464.html

Лобода попала в больницу

Певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве. Об этом она сообщила в истории в Instagram. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T01:30

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2020-10-15T04:23

шоубиз

светлана лобода

москва

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Лобода</a> попала в Боткинскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Об этом она сообщила в истории в <a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Артистка сообщила , что после активного рабочего дня она почувствовала боль в кобчике, и ей пришлось обратить в больницу для обследования МРТ."МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств", — призналась Лобода.После исполнительница сообщила, что у нее все хорошо, и сегодня она "уже будет прыгать". Однако артистка не стала уточнять, какими были итоги ее обследования.

https://ria.ru/20201012/loboda-1579448851.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана лобода, москва