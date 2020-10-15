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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201015/lgoty-1579949732.html
Налоговые льготы для горнолыжного бизнеса поддержали в Подмосковье
Владельцы горнолыжного бизнеса, осуществляющие деятельность на территории Московской области, могут получить дополнительные налоговые льготы; соответствующий... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:32
2020-10-15T14:32
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Владельцы горнолыжного бизнеса, осуществляющие деятельность на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, могут получить дополнительные налоговые льготы; соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мособлдумы</a> в рамках 127-го заседания в четверг.Законопроект предполагает установление льгот по налогам и сборам, создание благоприятных условий для привлечения туристов и инвестиций в развитие горнолыжного туризма в регионе."Проект закона одобрен губернатором. Подготовлен в целях развития снегоходного и горнолыжного туризма и установления единой системы обеспечения безопасности", - сообщил руководитель комитета по туризму Московской области Алексей Шимко.В ходе голосования большинство депутатов поддержало инициативу.
https://realty.ria.ru/20200407/1569701459.html
московская область (подмосковье)
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Налоговые льготы для горнолыжного бизнеса поддержали в Подмосковье

14:32 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОтдых на спортивном курорте "Сорочаны"
Отдых на спортивном курорте Сорочаны - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Владельцы горнолыжного бизнеса, осуществляющие деятельность на территории Московской области, могут получить дополнительные налоговые льготы; соответствующий законопроект в первом чтении поддержали депутаты Мособлдумы в рамках 127-го заседания в четверг.
Законопроект предполагает установление льгот по налогам и сборам, создание благоприятных условий для привлечения туристов и инвестиций в развитие горнолыжного туризма в регионе.
"Проект закона одобрен губернатором. Подготовлен в целях развития снегоходного и горнолыжного туризма и установления единой системы обеспечения безопасности", - сообщил руководитель комитета по туризму Московской области Алексей Шимко.
В ходе голосования большинство депутатов поддержало инициативу.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов. 19 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
7 апреля, 16:11Новости Подмосковья
В Подмосковье бизнесу предоставят льготы по кредитам и аренде
 
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