https://ria.ru/20201015/lekarstvo-1580040031.html

В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса

Лекарства ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не влияют на смертность пациентов при лечении коронавируса, пишет Financial Times со... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T22:45

2020-10-15T22:45

2020-10-15T23:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

солидарность

воз

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572784813_0:330:2986:2010_1400x0_80_0_0_7a8d81fb112450ed14b18f0749b8e02a.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Лекарства ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не влияют на смертность пациентов при лечении коронавируса, пишет <a href="https://www.ft.com/content/ee9b611f-2b4b-4572-afe1-b0b804d17a94" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a> со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Как отмечается в работе, эти препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.В ходе исследования использовались данные о лечении 11 266 госпитализированных больных. Работу еще не рецензировали.В рамках международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования Всемирной организации здравоохранения SOLIDARITY ("<a href="http://ria.ru/organization_Solidarnost/" target="_blank" data-auto="true">Солидарность</a>") прошли испытания четыре наиболее перспективные схемы лечения COVID-19. В числе них — "Ремдесивир", который российский Минздрав включит в клиническую практику и рекомендации по лечению инфекции.По <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире выявили почти 38,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>.Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> 638 новых пациентов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/stvolovye-kletki-1579834630.html

Егор Панкратов ВОЗ верить нельзя.... 18

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, солидарность, воз, общество