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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/lekarstvo-1580040031.html
В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
Лекарства ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не влияют на смертность пациентов при лечении коронавируса, пишет Financial Times со... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T22:45
2020-10-15T23:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
солидарность
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Лекарства ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не влияют на смертность пациентов при лечении коронавируса, пишет <a href="https://www.ft.com/content/ee9b611f-2b4b-4572-afe1-b0b804d17a94" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a> со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Как отмечается в работе, эти препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.В ходе исследования использовались данные о лечении 11 266 госпитализированных больных. Работу еще не рецензировали.В рамках международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования Всемирной организации здравоохранения SOLIDARITY ("<a href="http://ria.ru/organization_Solidarnost/" target="_blank" data-auto="true">Солидарность</a>") прошли испытания четыре наиболее перспективные схемы лечения COVID-19. В числе них — "Ремдесивир", который российский Минздрав включит в клиническую практику и рекомендации по лечению инфекции.По <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире выявили почти 38,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>.Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> 638 новых пациентов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/stvolovye-kletki-1579834630.html
ВОЗ верить нельзя....
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, солидарность, воз, общество

В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса

22:45 15.10.2020 (обновлено: 23:19 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19
 Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лекарства ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не влияют на смертность пациентов при лечении коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечается в работе, эти препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.
В ходе исследования использовались данные о лечении 11 266 госпитализированных больных. Работу еще не рецензировали.
В рамках международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования Всемирной организации здравоохранения SOLIDARITY ("Солидарность") прошли испытания четыре наиболее перспективные схемы лечения COVID-19. В числе них — "Ремдесивир", который российский Минздрав включит в клиническую практику и рекомендации по лечению инфекции.
Пробирка со стволовыми клетками - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 09:00РИА Наука
Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире выявили почти 38,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии и Бразилии.
Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.
За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСолидарностьВОЗОбщество
 
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