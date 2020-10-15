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Липецкая область
https://ria.ru/20201015/lekarstva-1579919505.html
Жители Липецкой области получат бесплатные лекарства для лечения COVID-19
В Липецкой области пациенты, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами по рецепту врача или фельдшера; такое... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:25
2020-10-15T12:25
липецкая область
павел путилин
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 15 окт – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> пациенты, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами по рецепту врача или фельдшера; такое решение приняли депутаты облсовета, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующие изменения в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий в Липецкой области" депутаты приняли в четверг на внеочередной сессии, которая прошла в форме заочного голосования."Ситуация по коронавирусу в регионе, как и по всей стране, непростая. Часть пациентов с таким диагнозом лечится дома. Сегодня мы приняли важное социальное решение об их поддержке: люди будут получать бесплатные лекарства. Медики будут выписывать рецепты на необходимые для лечения препараты. Перечень бесплатных лекарств утвержден программой государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на территории Липецкой области", — отметил председатель Липецкого облсовета депутатов <a href="http://ria.ru/person_pavel-putilin/" target="_blank" data-auto="true">Павел Путилин</a>.Ориентировочно в ноябре и декабре на бесплатные лекарства для больных COVID-19 из областного бюджета потребуется дополнительно 9,3 миллиона рублей. В 2021 году на эти цели будет направлено более 56 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201014/avtopark-1579710778.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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павел путилин, липецкая область

Жители Липецкой области получат бесплатные лекарства для лечения COVID-19

12:25 15.10.2020
 
© Fotolia / viperfzkТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Fotolia / viperfzk
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ЛИПЕЦК, 15 окт – РИА Новости. В Липецкой области пациенты, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами по рецепту врача или фельдшера; такое решение приняли депутаты облсовета, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующие изменения в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий в Липецкой области" депутаты приняли в четверг на внеочередной сессии, которая прошла в форме заочного голосования.
"Ситуация по коронавирусу в регионе, как и по всей стране, непростая. Часть пациентов с таким диагнозом лечится дома. Сегодня мы приняли важное социальное решение об их поддержке: люди будут получать бесплатные лекарства. Медики будут выписывать рецепты на необходимые для лечения препараты. Перечень бесплатных лекарств утвержден программой государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на территории Липецкой области", — отметил председатель Липецкого облсовета депутатов Павел Путилин.
Ориентировочно в ноябре и декабре на бесплатные лекарства для больных COVID-19 из областного бюджета потребуется дополнительно 9,3 миллиона рублей. В 2021 году на эти цели будет направлено более 56 миллионов рублей.
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Липецкая областьПавел ПутилинЛипецкая область
 
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