https://ria.ru/20201015/lekarstva-1579919505.html

Жители Липецкой области получат бесплатные лекарства для лечения COVID-19

В Липецкой области пациенты, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами по рецепту врача или фельдшера; такое... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:25

2020-10-15T12:25

2020-10-15T12:25

липецкая область

павел путилин

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 15 окт – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> пациенты, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами по рецепту врача или фельдшера; такое решение приняли депутаты облсовета, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующие изменения в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий в Липецкой области" депутаты приняли в четверг на внеочередной сессии, которая прошла в форме заочного голосования."Ситуация по коронавирусу в регионе, как и по всей стране, непростая. Часть пациентов с таким диагнозом лечится дома. Сегодня мы приняли важное социальное решение об их поддержке: люди будут получать бесплатные лекарства. Медики будут выписывать рецепты на необходимые для лечения препараты. Перечень бесплатных лекарств утвержден программой государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на территории Липецкой области", — отметил председатель Липецкого облсовета депутатов <a href="http://ria.ru/person_pavel-putilin/" target="_blank" data-auto="true">Павел Путилин</a>.Ориентировочно в ноябре и декабре на бесплатные лекарства для больных COVID-19 из областного бюджета потребуется дополнительно 9,3 миллиона рублей. В 2021 году на эти цели будет направлено более 56 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201014/avtopark-1579710778.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел путилин, липецкая область