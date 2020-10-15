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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201015/legoyda-1579986551.html
Легойда о "Свидетелях Иеговы"*: надо больше пояснять, почему их запрещают
Власти должны понятнее объяснять решения, которые вызывают у людей вопросы, в том числе, по ситуации с запретом организации "Свидетели Иеговы"*, считает глава... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:48
2020-10-15T17:48
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
свидетели иеговы
владимир легойда
следственный комитет россии (ск рф)
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Власти должны понятнее объяснять решения, которые вызывают у людей вопросы, в том числе, по ситуации с запретом организации "Свидетели Иеговы"*, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Он принял в четверг участие в онлайн-семинаре "Профилактика терроризма в рамках реализации государственной молодежной политики", который провела мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей"."Более важный момент, с которым я сталкиваюсь постоянно и что, мне кажется, власти не удается сделать – когда принимаются какие-то решения, особенно непопулярные, что-то запрещается – от пенсионной реформы до запрета "Свидетелей Иеговы"* (организация запрещена как экстремистская – ред.) – современному человеку это нужно подробно, уважительно объяснять. Будучи православным, я не поклонник "Свидетелей Иеговы"*, знаю, что они запрещены за экстремизм. Но я не понимаю до конца, даже мне не объяснили, в чем их экстремизм", - сказал Легойда, оговорившись, что немного утрирует.По его мнению, в подобных случаях обществу необходимо как следует объяснять, что происходит, "без ненужного хайпа и преувеличения". "Неспособность убедительно объяснить свое поведение, особенно какие-то запретительные меры, она оборачивается "политическим экстремизмом"… Вы должны выйти к людям и уметь им рассказать", - подчеркнул глава синодального отдела.Возвращаясь к истории с запретом в России "Свидетелей Иеговы"*, он признал, что тогда в СМИ "во всем обвинили Русскую церковь", "что мы убираем конкурентов, и так далее". "На мой взгляд, это был неудачный (для властей - ред.), с точки зрения рассказа пример, - не смогли отработать медийно эту историю", - считает Легойда.В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.Ранее в четверг СК РФ сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело из-за деятельности в городе Никольске ячейки запрещенных "Свидетелей Иеговы"*.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200803/1575309668.html
https://ria.ru/20200826/ekstremizm-1576351246.html
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новости - религия и мировоззрение, свидетели иеговы, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф)

Легойда о "Свидетелях Иеговы"*: надо больше пояснять, почему их запрещают

17:48 15.10.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти должны понятнее объяснять решения, которые вызывают у людей вопросы, в том числе, по ситуации с запретом организации "Свидетели Иеговы"*, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он принял в четверг участие в онлайн-семинаре "Профилактика терроризма в рамках реализации государственной молодежной политики", который провела мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".
"Более важный момент, с которым я сталкиваюсь постоянно и что, мне кажется, власти не удается сделать – когда принимаются какие-то решения, особенно непопулярные, что-то запрещается – от пенсионной реформы до запрета "Свидетелей Иеговы"* (организация запрещена как экстремистская – ред.) – современному человеку это нужно подробно, уважительно объяснять. Будучи православным, я не поклонник "Свидетелей Иеговы"*, знаю, что они запрещены за экстремизм. Но я не понимаю до конца, даже мне не объяснили, в чем их экстремизм", - сказал Легойда, оговорившись, что немного утрирует.
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По его мнению, в подобных случаях обществу необходимо как следует объяснять, что происходит, "без ненужного хайпа и преувеличения". "Неспособность убедительно объяснить свое поведение, особенно какие-то запретительные меры, она оборачивается "политическим экстремизмом"… Вы должны выйти к людям и уметь им рассказать", - подчеркнул глава синодального отдела.
Возвращаясь к истории с запретом в России "Свидетелей Иеговы"*, он признал, что тогда в СМИ "во всем обвинили Русскую церковь", "что мы убираем конкурентов, и так далее". "На мой взгляд, это был неудачный (для властей - ред.), с точки зрения рассказа пример, - не смогли отработать медийно эту историю", - считает Легойда.
В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
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*Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСвидетели ИеговыВладимир ЛегойдаСледственный комитет России (СК РФ)
 
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