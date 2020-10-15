https://ria.ru/20201015/kurs-1579932641.html

Официальный курс евро на пятницу вырос на 75 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 74,77 копейки - до 91,4542 рубля, курс доллара - на 67,02 копейки, до 77,9461 рубля,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:16

2020-10-15T13:16

2020-10-15T13:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на пятницу, вырос на 74,77 копейки - до 91,4542 рубля, курс доллара - на 67,02 копейки, до 77,9461 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 70,5 копейки, составив 84,0247рубля.

https://ria.ru/20201013/rubl-1579471150.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика