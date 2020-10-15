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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201015/kurs-1579932641.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на 75 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 74,77 копейки - до 91,4542 рубля, курс доллара - на 67,02 копейки, до 77,9461 рубля,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:16
2020-10-15T13:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на пятницу, вырос на 74,77 копейки - до 91,4542 рубля, курс доллара - на 67,02 копейки, до 77,9461 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 70,5 копейки, составив 84,0247рубля.
https://ria.ru/20201013/rubl-1579471150.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос на 75 копеек

13:16 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 74,77 копейки - до 91,4542 рубля, курс доллара - на 67,02 копейки, до 77,9461 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 70,5 копейки, составив 84,0247рубля.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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