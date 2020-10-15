https://ria.ru/20201015/kulturnyy-forum-1579909756.html

Культурный форум в Петербурге перенесли на 2021 год

Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на ноябрь, отменяется из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:40

2020-10-15T11:40

2020-10-15T12:10

культура

новости культуры

международный культурный форум в петербурге в 2018 году

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на ноябрь, отменяется из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов форума."Министерством культуры РФ по согласованию с правительством РФ принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году и проведении его в 2021-м. Даты форума в 2021 году были объявлены еще в 2018-м – это 11-13 ноября", - сказано в сообщении.Отмечается, что безопасность участников и гостей форума – главный приоритет для организаторов, а в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в России в целом, так и в Петербурге, проведение форума в очном формате без угрозы здоровью участников не представляется возможным."При этом ввиду многопрофильности секций и треков проекта, проведение форума в формате онлайн, по мнению Минкультуры РФ, не будет эффективным и не позволит в полной мере реализовать его главные цели – открытое общение международного культурного сообщества, свободный обмен мнениями в дружественной атмосфере и поддержание неформальных контактов между иностранными делегациями и деятелями культуры разных стран", - добавили организаторы.

https://ria.ru/20191118/1561065335.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, международный культурный форум в петербурге в 2018 году, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), санкт-петербург