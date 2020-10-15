https://ria.ru/20201015/kuban-1580024081.html
На Кубани с начала 2020 года завершили возведение 41 долгостроя
Краснодарский край с начала года завершил возведение 41 долгостроя, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T20:08
2020-10-15T20:08
2020-10-15T20:08
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
сочи
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> с начала года завершил возведение 41 долгостроя, сообщает администрация региона."По поручению главы Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a> проблема обманутых дольщиков должна быть полностью решена до 2023 года. С начала года уже введен в эксплуатацию 41 дом из запланированных 119. В 2021-2023 годах в плане восстановить права 30 тысяч граждан еще по 170 объектам. Наибольшее количество проблемных домов расположено в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, Новороссийске", - говорится в сообщении.По словам вице-губернатора Андрея Алексеенко, работа с дольщиками в крае не ограничивается лишь объектами, включенными в реестр проблемных. "Главам муниципальных образований необходимо вести работу по недопущению появления новых проблемных объектов, осуществлять контроль и координацию жилищного строительства", - сказал замглавы края.Отмечается, что достройка всех объектов идет по плану. Так, например, в Краснодаре к декабрю планируется завершить строительство, либо осуществить компенсационные выплаты по 38 проблемным литерам, в том числе наиболее социально напряженным жилым комплексам, среди которых ЖК "Рич Хаус", ЖК "Версаль", ЖК "Алтайский", литеры 1, 2 ЖК "Калина Парк", литер 3 ЖК "Речной бриз"."Также дома достраиваются с помощью федерального фонда защиты прав дольщиков. Организация взяла в работу 42 самых сложных объекта", - добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что по решению губернатора финансирование возведения проблемных домов края вырастет до 2 миллиардов рублей. На бюджетные средства уже достроены и сданы пять долгостроев.
https://ria.ru/20201013/kuban-1579560935.html
https://ria.ru/20201012/kuban-1579463381.html
краснодар
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодар, сочи, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Краснодарский край
с начала года завершил возведение 41 долгостроя, сообщает администрация региона.
"По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева
проблема обманутых дольщиков должна быть полностью решена до 2023 года. С начала года уже введен в эксплуатацию 41 дом из запланированных 119. В 2021-2023 годах в плане восстановить права 30 тысяч граждан еще по 170 объектам. Наибольшее количество проблемных домов расположено в Краснодаре
, Сочи
, Новороссийске", - говорится в сообщении.
По словам вице-губернатора Андрея Алексеенко, работа с дольщиками в крае не ограничивается лишь объектами, включенными в реестр проблемных. "Главам муниципальных образований необходимо вести работу по недопущению появления новых проблемных объектов, осуществлять контроль и координацию жилищного строительства", - сказал замглавы края.
Отмечается, что достройка всех объектов идет по плану. Так, например, в Краснодаре к декабрю планируется завершить строительство, либо осуществить компенсационные выплаты по 38 проблемным литерам, в том числе наиболее социально напряженным жилым комплексам, среди которых ЖК "Рич Хаус", ЖК "Версаль", ЖК "Алтайский", литеры 1, 2 ЖК "Калина Парк", литер 3 ЖК "Речной бриз".
"Также дома достраиваются с помощью федерального фонда защиты прав дольщиков. Организация взяла в работу 42 самых сложных объекта", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что по решению губернатора финансирование возведения проблемных домов края вырастет до 2 миллиардов рублей. На бюджетные средства уже достроены и сданы пять долгостроев.
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