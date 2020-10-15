https://ria.ru/20201015/kuban-1580024081.html

На Кубани с начала 2020 года завершили возведение 41 долгостроя

Краснодарский край с начала года завершил возведение 41 долгостроя, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T20:08

2020-10-15T20:08

2020-10-15T20:08

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодар

сочи

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> с начала года завершил возведение 41 долгостроя, сообщает администрация региона."По поручению главы Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a> проблема обманутых дольщиков должна быть полностью решена до 2023 года. С начала года уже введен в эксплуатацию 41 дом из запланированных 119. В 2021-2023 годах в плане восстановить права 30 тысяч граждан еще по 170 объектам. Наибольшее количество проблемных домов расположено в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, Новороссийске", - говорится в сообщении.По словам вице-губернатора Андрея Алексеенко, работа с дольщиками в крае не ограничивается лишь объектами, включенными в реестр проблемных. "Главам муниципальных образований необходимо вести работу по недопущению появления новых проблемных объектов, осуществлять контроль и координацию жилищного строительства", - сказал замглавы края.Отмечается, что достройка всех объектов идет по плану. Так, например, в Краснодаре к декабрю планируется завершить строительство, либо осуществить компенсационные выплаты по 38 проблемным литерам, в том числе наиболее социально напряженным жилым комплексам, среди которых ЖК "Рич Хаус", ЖК "Версаль", ЖК "Алтайский", литеры 1, 2 ЖК "Калина Парк", литер 3 ЖК "Речной бриз"."Также дома достраиваются с помощью федерального фонда защиты прав дольщиков. Организация взяла в работу 42 самых сложных объекта", - добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что по решению губернатора финансирование возведения проблемных домов края вырастет до 2 миллиардов рублей. На бюджетные средства уже достроены и сданы пять долгостроев.

https://ria.ru/20201013/kuban-1579560935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодар, сочи, краснодарский край, общество