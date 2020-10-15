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https://ria.ru/20201015/krym-1579952340.html
В ЕС прокомментировали призывную кампанию в Крыму
Европейский союз прокомментировал в четверг кампанию по призыву в российскую армию на территории Крыма, назвав ее "частью усилий по подрыву территориальной... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:52
2020-10-15T14:56
евросоюз
республика крым
украина
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости.</strong> Европейский союз прокомментировал в четверг кампанию по призыву в российскую армию на территории <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>, назвав ее "частью усилий по подрыву территориальной целостности" <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"."Это часть продолжающихся усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в письменном заявлении официального представителя ЕС.По его словам, таким образом Россия пытается интегрировать Крым и Севастополь "в нарушение международного гуманитарного права"."Европейский союз по-прежнему ожидает, что Россия прекратит нарушения международного права на Крымском полуострове", - говорится в документе.Европейский представитель напомнил, что в ЕС не признают присоединение Крыма и Севастополя к РФ.
https://ria.ru/20201015/ukraina-1579948833.html
Россия не прилагала никаких усилий. Но спасибо майдану за усилия по возврату Крыма России. Низкий поклон. Так держать.
83
еще забыли спросить ес,может клоуна с роялем спросить а он у ми 6 проконсультируется
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республика крым
украина
РИА Новости
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евросоюз, республика крым, украина, в мире

В ЕС прокомментировали призывную кампанию в Крыму

14:52 15.10.2020 (обновлено: 14:56 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывник перед отправкой на службу в Президентский полк у сборного пункта Краснодарского края
Призывник перед отправкой на службу в Президентский полк у сборного пункта Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Европейский союз прокомментировал в четверг кампанию по призыву в российскую армию на территории Крыма, назвав ее "частью усилий по подрыву территориальной целостности" Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Это часть продолжающихся усилий по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в письменном заявлении официального представителя ЕС.
По его словам, таким образом Россия пытается интегрировать Крым и Севастополь "в нарушение международного гуманитарного права".
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"Европейский союз по-прежнему ожидает, что Россия прекратит нарушения международного права на Крымском полуострове", - говорится в документе.
Европейский представитель напомнил, что в ЕС не признают присоединение Крыма и Севастополя к РФ.
 
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