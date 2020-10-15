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https://ria.ru/20201015/kruto-1580039317.html
Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля — это "круто". РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T22:30
2020-10-15T22:30
россия
динамика курсов валют
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> заявил в интервью <a href="https://www.bloomberg.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>, что падение курса рубля — это "круто". Министр объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт. Произошедшее с начала года ослабление рубля почти на 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции, добавил Мантуров. Ослабление курса национальной валюты произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны Запада, говорится в материале Bloomberg. Сыграла свою роль и ситуация с коронавирусом. Однако после спада во втором квартале российская экономика восстановилась за лето.Мантуров рассказал, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса."Мы надеемся, что пик позади. Восстановление было очень быстрым во многих отраслях", — подчеркнул глава Минпромторга.
https://ria.ru/20201001/obval-rublya-1578020127.html
Только за один этот издевательский комментарий можно увольнять. Плевать он хотел на граждан, которые покупают подорожавшие импортные промышленные продукты, лекарства, да и продукты питания, которые в цепи производства имеют импортные детали узлы, машины и аппараты. Бизнесменам и бизнесу можно и нужно помогать другими мерами, но господину министру, видать, эти пути не известны.
77
Конечно круто, когда стог капусты в загашнике. А у меня поленица дров в кошельке тощенькая. Мне не круто совсем, скорее, жидко. Очень жидко
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россия
РИА Новости
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россия, динамика курсов валют, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"

22:30 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСимвол "рубля"
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля — это "круто".
Министр объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.
Произошедшее с начала года ослабление рубля почти на 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции, добавил Мантуров.
Ослабление курса национальной валюты произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны Запада, говорится в материале Bloomberg. Сыграла свою роль и ситуация с коронавирусом. Однако после спада во втором квартале российская экономика восстановилась за лето.
Мантуров рассказал, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса.
"Мы надеемся, что пик позади. Восстановление было очень быстрым во многих отраслях", — подчеркнул глава Минпромторга.
Сотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Только начало: чем закончится обвал рубля
 
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РоссияДинамика курсов валютДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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