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РИА Наука
https://ria.ru/20201015/kosmos-1579983704.html
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры
Небольшое задымление аппаратуры произошло в российском модуле "Звезда" при проведении биотехнологического эксперимента, космонавты отключили оборудование,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:31
2020-10-15T17:31
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Небольшое задымление аппаратуры произошло в российском модуле "Звезда" при проведении биотехнологического эксперимента, космонавты отключили оборудование, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Блок управления (экспериментом) "Константа" слегка задымился... Питание отключили", - доложил российский космонавт специалисту центра управления полетами.Биологический эксперимент "Константа" изучает влияние факторов космического полета на активность ферментов.Позже экипаж доложил, что газоанализатор показал отсутствие продуктов сгорания в атмосфере, а дым шел из района карты памяти и вскоре прекратился. В ответ специалист центра попросил включить фильтр очистки атмосферы.Ранее сообщалось, что в модуле "Звезда", в котором обнаружена утечка воздуха, вышел из строя туалет и система получения кислорода "Электрон-ВМ".Сейчас на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
https://ria.ru/20201015/mks-1579976642.html
https://ria.ru/20201015/kosmos-1579901308.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры

17:31 15.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерРасстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции
Расстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Небольшое задымление аппаратуры произошло в российском модуле "Звезда" при проведении биотехнологического эксперимента, космонавты отключили оборудование, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Блок управления (экспериментом) "Константа" слегка задымился... Питание отключили", - доложил российский космонавт специалисту центра управления полетами.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 16:55РИА Наука
"Щель в космос" на МКС обклеят кусочками поролона и пленкой
Биологический эксперимент "Константа" изучает влияние факторов космического полета на активность ферментов.
Позже экипаж доложил, что газоанализатор показал отсутствие продуктов сгорания в атмосфере, а дым шел из района карты памяти и вскоре прекратился. В ответ специалист центра попросил включить фильтр очистки атмосферы.
Ранее сообщалось, что в модуле "Звезда", в котором обнаружена утечка воздуха, вышел из строя туалет и система получения кислорода "Электрон-ВМ".
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
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