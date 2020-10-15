https://ria.ru/20201015/kosmos-1579983704.html

В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры

Небольшое задымление аппаратуры произошло в российском модуле "Звезда" при проведении биотехнологического эксперимента, космонавты отключили оборудование,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:31

2020-10-15T17:31

2020-10-15T17:31

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Небольшое задымление аппаратуры произошло в российском модуле "Звезда" при проведении биотехнологического эксперимента, космонавты отключили оборудование, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Блок управления (экспериментом) "Константа" слегка задымился... Питание отключили", - доложил российский космонавт специалисту центра управления полетами.Биологический эксперимент "Константа" изучает влияние факторов космического полета на активность ферментов.Позже экипаж доложил, что газоанализатор показал отсутствие продуктов сгорания в атмосфере, а дым шел из района карты памяти и вскоре прекратился. В ответ специалист центра попросил включить фильтр очистки атмосферы.Ранее сообщалось, что в модуле "Звезда", в котором обнаружена утечка воздуха, вышел из строя туалет и система получения кислорода "Электрон-ВМ".Сейчас на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201015/mks-1579976642.html

https://ria.ru/20201015/kosmos-1579901308.html

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земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса