https://ria.ru/20201015/kosmos-1579909275.html
"Роскосмос" прокомментировал поломку системы получения кислорода на МКС
Экипаж Международной космической станции починит вышедшую из строя систему получения кислорода "Электрон-ВМ", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:38
2020-10-15T11:38
2020-10-15T12:49
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
наса
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> починит вышедшую из строя систему получения кислорода "Электрон-ВМ", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".О неполадке в российском модуле "Звезда" стало известно в среду вечером. "Сегодня экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полетом проведет восстановительные работы в модуле и включит систему. Дублирующая система на американском сегменте работает штатно, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.Космонавт Геннадий Падалка, к которому РИА Новости обратилось за комментарием, высказал <a href="https://ria.ru/20201015/kosmonavt-1579895149.html?in=t" target="_blank">мнение</a>, что поломка не представляет опасности и ее удастся устранить.Сейчас на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.В модуле "Звезда" уже выходил из строя туалет, его отремонтировали, а вот "дырку", которая "свистит" уже около года, найти и загерметизировать никак не могут.
https://ria.ru/20201015/mks-1579907564.html
Oleg Saw
Я же говорил, не берите американку на борт. Они в прошлый раз дыру сделали - не получилось, в этот раз все же доделали работу. Неужели надо 2 раза на грабли наступать?
170
Алексис Покровский
Даму то проверили на наличие шуруповёрта или булавки от пирсинга?
166
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос