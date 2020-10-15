https://ria.ru/20201015/kosmos-1579909275.html

"Роскосмос" прокомментировал поломку системы получения кислорода на МКС

Экипаж Международной космической станции починит вышедшую из строя систему получения кислорода "Электрон-ВМ", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:38

2020-10-15T11:38

2020-10-15T12:49

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

наса

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> починит вышедшую из строя систему получения кислорода "Электрон-ВМ", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".О неполадке в российском модуле "Звезда" стало известно в среду вечером. "Сегодня экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полетом проведет восстановительные работы в модуле и включит систему. Дублирующая система на американском сегменте работает штатно, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.Космонавт Геннадий Падалка, к которому РИА Новости обратилось за комментарием, высказал <a href="https://ria.ru/20201015/kosmonavt-1579895149.html?in=t" target="_blank">мнение</a>, что поломка не представляет опасности и ее удастся устранить.Сейчас на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.В модуле "Звезда" уже выходил из строя туалет, его отремонтировали, а вот "дырку", которая "свистит" уже около года, найти и загерметизировать никак не могут.

https://ria.ru/20201015/mks-1579907564.html

Oleg Saw Я же говорил, не берите американку на борт. Они в прошлый раз дыру сделали - не получилось, в этот раз все же доделали работу. Неужели надо 2 раза на грабли наступать? 170

Алексис Покровский Даму то проверили на наличие шуруповёрта или булавки от пирсинга? 166

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос