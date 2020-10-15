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РИА Наука
https://ria.ru/20201015/kosmos-1579901308.html
Космонавт рассказал о ресурсе модулей российского сегмента МКС
Ресурс модулей российского сегмента Международной космической станции исчерпан, они не были рассчитаны на такой длительный срок эксплуатации, рассказал РИА... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:05
2020-10-15T11:05
риа наука
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
геннадий падалка
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Ресурс модулей российского сегмента <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> исчерпан, они не были рассчитаны на такой длительный срок эксплуатации, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Padalka/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Падалка</a>.Поэтому космонавта, по его словам, не удивляют происходящие в последнее время в российском модуле "Звезда" отказы техники.Ранее экипаж МКС в ходе переговоров с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a> сообщил о поломке в модуле "Звезда" системы производства кислорода "Электрон-ВМ". Чуть ранее в этом же модуле вышел из строя туалет, который уже отремонтировали, а вот дырку, которая "свистит" уже около года, найти и загерметизировать пока не могут.Сейчас же, по его словам, "все модули российского сегмента - исчерпали ресурс". Функционально-грузовой блок "Заря" летает с 1998 года, а служебный модуль "Звезда" - с 2000-го, напомнил космонавт."Сделанные по тем же самым технологиям и стандартам и летают уже более 15 лет", - отметил собеседник агентства.По его словам, от техники, которая была рассчитана на определенный срок эксплуатации, трудно ожидать большего: "Идут отказы сплошные. Ресурс был 15 лет, с какого боку он здесь будет 40 лет?".В этой же связи - исчерпания ресурса - Падалка выступает против запуска к МКС нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", который не могут запустить много лет.В настоящее время срок эксплуатации МКС ограничен 2024 годом, но ведутся переговоры о продлении работы станции до 2028-2030 годов.
https://ria.ru/20201015/kosmonavt-1579895149.html
https://ria.ru/20201012/mks-1579441384.html
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земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, геннадий падалка

Космонавт рассказал о ресурсе модулей российского сегмента МКС

11:05 15.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ресурс модулей российского сегмента Международной космической станции исчерпан, они не были рассчитаны на такой длительный срок эксплуатации, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.
Поэтому космонавта, по его словам, не удивляют происходящие в последнее время в российском модуле "Звезда" отказы техники.
Космонавт Роскосмоса Геннадий Падалка перед стартом РКН Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз ТМА-16М на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 10:35РИА Наука
Падалка оценил ситуацию с отказом системы выработки кислорода на МКС
Ранее экипаж МКС в ходе переговоров с Землей сообщил о поломке в модуле "Звезда" системы производства кислорода "Электрон-ВМ". Чуть ранее в этом же модуле вышел из строя туалет, который уже отремонтировали, а вот дырку, которая "свистит" уже около года, найти и загерметизировать пока не могут.
"Все модули "Мира" были рассчитана примерно на 5 лет, потом пролонгировали их до 15 лет. Все это сделано по технологиям и ГОСТам 70-80-х. Там недаром давали такие ресурсы", - рассказал Падалка.
Сейчас же, по его словам, "все модули российского сегмента - исчерпали ресурс". Функционально-грузовой блок "Заря" летает с 1998 года, а служебный модуль "Звезда" - с 2000-го, напомнил космонавт.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 16:39Хочу стать космонавтом
Россия запустит два новых модуля на МКС
"Сделанные по тем же самым технологиям и стандартам и летают уже более 15 лет", - отметил собеседник агентства.
По его словам, от техники, которая была рассчитана на определенный срок эксплуатации, трудно ожидать большего: "Идут отказы сплошные. Ресурс был 15 лет, с какого боку он здесь будет 40 лет?".
В этой же связи - исчерпания ресурса - Падалка выступает против запуска к МКС нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", который не могут запустить много лет.
"Если его не запустили в 2008-2020 году, как планировалось, то зачем его сейчас отправлять?" - задается вопросом космонавт.
В настоящее время срок эксплуатации МКС ограничен 2024 годом, но ведутся переговоры о продлении работы станции до 2028-2030 годов.
 
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РИА НаукаЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаГеннадий Падалка
 
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