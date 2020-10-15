https://ria.ru/20201015/kosmos-1579901308.html

Космонавт рассказал о ресурсе модулей российского сегмента МКС

Ресурс модулей российского сегмента Международной космической станции исчерпан, они не были рассчитаны на такой длительный срок эксплуатации, рассказал РИА... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:05

2020-10-15T11:05

2020-10-15T11:05

риа наука

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

геннадий падалка

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Ресурс модулей российского сегмента <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> исчерпан, они не были рассчитаны на такой длительный срок эксплуатации, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Padalka/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Падалка</a>.Поэтому космонавта, по его словам, не удивляют происходящие в последнее время в российском модуле "Звезда" отказы техники.Ранее экипаж МКС в ходе переговоров с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a> сообщил о поломке в модуле "Звезда" системы производства кислорода "Электрон-ВМ". Чуть ранее в этом же модуле вышел из строя туалет, который уже отремонтировали, а вот дырку, которая "свистит" уже около года, найти и загерметизировать пока не могут.Сейчас же, по его словам, "все модули российского сегмента - исчерпали ресурс". Функционально-грузовой блок "Заря" летает с 1998 года, а служебный модуль "Звезда" - с 2000-го, напомнил космонавт."Сделанные по тем же самым технологиям и стандартам и летают уже более 15 лет", - отметил собеседник агентства.По его словам, от техники, которая была рассчитана на определенный срок эксплуатации, трудно ожидать большего: "Идут отказы сплошные. Ресурс был 15 лет, с какого боку он здесь будет 40 лет?".В этой же связи - исчерпания ресурса - Падалка выступает против запуска к МКС нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", который не могут запустить много лет.В настоящее время срок эксплуатации МКС ограничен 2024 годом, но ведутся переговоры о продлении работы станции до 2028-2030 годов.

https://ria.ru/20201015/kosmonavt-1579895149.html

https://ria.ru/20201012/mks-1579441384.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, геннадий падалка