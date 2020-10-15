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РИА Наука
https://ria.ru/20201015/kosmonavt-1579895149.html
Падалка оценил ситуацию с отказом системы выработки кислорода на МКС
Выход из строя системы получения кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте Международной космической станции не представляет опасности, поломку можно... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:35
2020-10-15T10:35
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
геннадий падалка
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Выход из строя системы получения кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> не представляет опасности, поломку можно исправить, рассказал РИА Новости рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Герой России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Padalka/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Падалка</a>."Это бывает. И у американцев такое бывает. Другое дело, насколько это (поломка - ред.) серьезно. У нас же есть запасы кислорода в грузовике. У американцев есть своя система выработки кислорода. Другое дело, что там сейчас шесть человек. Система рассчитана и у них, и у нас на 3-4 человека. Другое дело, если есть запасы кислорода, будут их использовать. А если система ремонтопригодна, в чем я не сомневаюсь... Отказ и отказ, ничего страшного", - сказал Падалка.По его словам, все запчасти для системы производства кислорода "Электрон-ВМ" должны иметься на борту станции. Трудность может быть только в том, конкретно какую систему предстоит ремонтировать. "Самое проблемное - жидкостной блок, в котором непосредственно происходит электролиз воды. Если он вышел из строя, это плохо", - заметил собеседник.Ранее космонавты в ходе переговоров с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a> сообщили о поломке в модуле "Звезда". В этом же модуле уже выходил из строя туалет, его отремонтировали, а вот "дырку", которая "свистит" уже около года, найти и загерметизировать никак не могут.Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
https://ria.ru/20201015/kislorod-1579868680.html
https://ria.ru/20201013/tampony-1579666181.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, геннадий падалка

Падалка оценил ситуацию с отказом системы выработки кислорода на МКС

10:35 15.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Геннадий Падалка перед стартом РКН "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз ТМА-16М" на космодроме "Байконур"
Космонавт Роскосмоса Геннадий Падалка перед стартом РКН Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз ТМА-16М на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Выход из строя системы получения кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте Международной космической станции не представляет опасности, поломку можно исправить, рассказал РИА Новости рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Герой России Геннадий Падалка.
"Это бывает. И у американцев такое бывает. Другое дело, насколько это (поломка - ред.) серьезно. У нас же есть запасы кислорода в грузовике. У американцев есть своя система выработки кислорода. Другое дело, что там сейчас шесть человек. Система рассчитана и у них, и у нас на 3-4 человека. Другое дело, если есть запасы кислорода, будут их использовать. А если система ремонтопригодна, в чем я не сомневаюсь... Отказ и отказ, ничего страшного", - сказал Падалка.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 00:42
В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода
По его словам, все запчасти для системы производства кислорода "Электрон-ВМ" должны иметься на борту станции. Трудность может быть только в том, конкретно какую систему предстоит ремонтировать. "Самое проблемное - жидкостной блок, в котором непосредственно происходит электролиз воды. Если он вышел из строя, это плохо", - заметил собеседник.
Ранее космонавты в ходе переговоров с Землей сообщили о поломке в модуле "Звезда". В этом же модуле уже выходил из строя туалет, его отремонтировали, а вот "дырку", которая "свистит" уже около года, найти и загерметизировать никак не могут.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время планового выхода в открытый космос для модернизации системы электропитания станции - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАГеннадий Падалка
 
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