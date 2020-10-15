https://ria.ru/20201015/kosmonavt-1579895149.html

Падалка оценил ситуацию с отказом системы выработки кислорода на МКС

Выход из строя системы получения кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте Международной космической станции не представляет опасности, поломку можно... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:35

2020-10-15T10:35

2020-10-15T10:35

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

геннадий падалка

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Выход из строя системы получения кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> не представляет опасности, поломку можно исправить, рассказал РИА Новости рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Герой России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Padalka/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Падалка</a>."Это бывает. И у американцев такое бывает. Другое дело, насколько это (поломка - ред.) серьезно. У нас же есть запасы кислорода в грузовике. У американцев есть своя система выработки кислорода. Другое дело, что там сейчас шесть человек. Система рассчитана и у них, и у нас на 3-4 человека. Другое дело, если есть запасы кислорода, будут их использовать. А если система ремонтопригодна, в чем я не сомневаюсь... Отказ и отказ, ничего страшного", - сказал Падалка.По его словам, все запчасти для системы производства кислорода "Электрон-ВМ" должны иметься на борту станции. Трудность может быть только в том, конкретно какую систему предстоит ремонтировать. "Самое проблемное - жидкостной блок, в котором непосредственно происходит электролиз воды. Если он вышел из строя, это плохо", - заметил собеседник.Ранее космонавты в ходе переговоров с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a> сообщили о поломке в модуле "Звезда". В этом же модуле уже выходил из строя туалет, его отремонтировали, а вот "дырку", которая "свистит" уже около года, найти и загерметизировать никак не могут.Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201015/kislorod-1579868680.html

https://ria.ru/20201013/tampony-1579666181.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, геннадий падалка