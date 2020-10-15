https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579960738.html

Ученые предупредили об угрозе нового осложнения при COVID-19

Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 может спровоцировать внезапную и необратимую потерю слуха, сообщает MedicalXpress. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:46

2020-10-15T15:46

2020-10-15T16:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 может спровоцировать внезапную и необратимую потерю слуха, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Британские ученые описали историю болезни 45-летнего мужчины, который был госпитализирован с симптомами COVID-19, а через десять дней переведен в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Через месяц у пациента развились другие осложнения, после чего его лечили ремдесивиром, стероидами и переливанием крови.После перевода из реанимации мужчина услышал звон в левом ухе, а через какое-то время полностью утратил слух. Медики исключили другие возможные причины этого состояния, включая ревматоидный артрит, грипп и ВИЧ, и пришли к выводу, что это вызвано COVID-19.Специалисты подчеркнули, что впервые столкнулись со случаем полной потери слуха после перенесенного коронавируса на территории Великобритании. В научной литературе они нашли всего четыре упоминания такого осложнения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания