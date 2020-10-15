https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579945461.html
Попова попросила бизнес соблюдать правила по COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, если протипоэпидемические требования будут соблюдаться, ничего не придется менять кардинально, как и принимать... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:06
2020-10-15T14:06
2020-10-15T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что, если протипоэпидемические требования будут соблюдаться, ничего не придется менять кардинально, как и принимать меры по блокированию."Я сегодня и хочу обратиться к бизнесу с тем, что все в наших руках... если требования будут соблюдаться и если люди будут находиться... в масках, то ничего кардинально менять не надо будет. Будет подъем сезонный, как и должен быть, такой же, как идет сезонный подъем по парагриппу, риновирусу, аденовирусу и гриппу... и никаких мер по блокированию, разъединению предпринимать не надо будет", - сказала Попова на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Она также попросила бизнес организовать самоконтроль, так как один нарушитель в одной из сфер ставит под удар всю отрасль: подъем заболеваемости на предприятии может привести к принятию мер в отношении всей отрасли или сегмента рынка.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579926360.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика