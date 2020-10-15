https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579945461.html

Попова попросила бизнес соблюдать правила по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, если протипоэпидемические требования будут соблюдаться, ничего не придется менять кардинально, как и принимать... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:06

2020-10-15T14:06

2020-10-15T14:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

российский союз промышленников и предпринимателей

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что, если протипоэпидемические требования будут соблюдаться, ничего не придется менять кардинально, как и принимать меры по блокированию."Я сегодня и хочу обратиться к бизнесу с тем, что все в наших руках... если требования будут соблюдаться и если люди будут находиться... в масках, то ничего кардинально менять не надо будет. Будет подъем сезонный, как и должен быть, такой же, как идет сезонный подъем по парагриппу, риновирусу, аденовирусу и гриппу... и никаких мер по блокированию, разъединению предпринимать не надо будет", - сказала Попова на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Она также попросила бизнес организовать самоконтроль, так как один нарушитель в одной из сфер ставит под удар всю отрасль: подъем заболеваемости на предприятии может привести к принятию мер в отношении всей отрасли или сегмента рынка.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579926360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика