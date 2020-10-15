https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579938231.html

В Минздраве рассказали об "одном из грозных осложнений" коронавируса

Показатели смертности в РФ анализируются еженедельно, не могут не тревожить осложнения от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:38

2020-10-15T13:38

2020-10-15T13:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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михаил мурашко

здоровье - общество

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Показатели смертности в РФ анализируются еженедельно, не могут не тревожить осложнения от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Мы анализируем еженедельно фактически показатели смертности в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и нас не может не тревожить сегодняшняя ситуация, связанная не только с самим течением коронавирусной инфекции, но и теми осложнениями, которые она дает у пациентов с легкой степенью тяжести или бессимптомным носительством, и также у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию", - рассказал Мурашко на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>."Одним из грозных осложнений", по его словам, является "нарушение свертывающей системы крови, особенно у пациентов, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, имеют всевозможные тромбофилические предрасположенности, это особенности, как правило, генетические".Для этой категории пациентов, подчеркнул министр, очень важно получить полностью все рекомендации и следовать предписаниям медработников по использованию препаратов, которые влияют на свертывающую систему крови.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201014/oslozhnenie-1579703728.html

https://ria.ru/20201012/tuman-1579457806.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, общество