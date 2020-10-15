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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579938231.html
В Минздраве рассказали об "одном из грозных осложнений" коронавируса
Показатели смертности в РФ анализируются еженедельно, не могут не тревожить осложнения от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:38
2020-10-15T13:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Показатели смертности в РФ анализируются еженедельно, не могут не тревожить осложнения от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Мы анализируем еженедельно фактически показатели смертности в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и нас не может не тревожить сегодняшняя ситуация, связанная не только с самим течением коронавирусной инфекции, но и теми осложнениями, которые она дает у пациентов с легкой степенью тяжести или бессимптомным носительством, и также у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию", - рассказал Мурашко на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>."Одним из грозных осложнений", по его словам, является "нарушение свертывающей системы крови, особенно у пациентов, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, имеют всевозможные тромбофилические предрасположенности, это особенности, как правило, генетические".Для этой категории пациентов, подчеркнул министр, очень важно получить полностью все рекомендации и следовать предписаниям медработников по использованию препаратов, которые влияют на свертывающую систему крови.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201014/oslozhnenie-1579703728.html
https://ria.ru/20201012/tuman-1579457806.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, общество

В Минздраве рассказали об "одном из грозных осложнений" коронавируса

13:38 15.10.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Показатели смертности в РФ анализируются еженедельно, не могут не тревожить осложнения от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы анализируем еженедельно фактически показатели смертности в Российской Федерации, и нас не может не тревожить сегодняшняя ситуация, связанная не только с самим течением коронавирусной инфекции, но и теми осложнениями, которые она дает у пациентов с легкой степенью тяжести или бессимптомным носительством, и также у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию", - рассказал Мурашко на съезде РСПП.
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"Одним из грозных осложнений", по его словам, является "нарушение свертывающей системы крови, особенно у пациентов, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, имеют всевозможные тромбофилические предрасположенности, это особенности, как правило, генетические".
Для этой категории пациентов, подчеркнул министр, очень важно получить полностью все рекомендации и следовать предписаниям медработников по использованию препаратов, которые влияют на свертывающую систему крови.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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