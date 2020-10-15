https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579929068.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Подъем заболеваемости коронавирусом виден там, где применяются слабые меры регулирования поведения людей в общественных местах, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:02
2020-10-15T13:02
2020-10-15T13:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тульская область
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Подъем заболеваемости коронавирусом виден там, где применяются слабые меры регулирования поведения людей в общественных местах, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Подъем, в первую очередь, мы видим там, где крайне слабое регулирование поведения людей в общественных местах", - заявила Попова в ходе съезда <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза промышленников и предпринимателей</a>.Она добавила, что самые невысокие показатели заболеваемости при примерно равных показателях тестирования в Татарстане, Чеченской Республике, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> и ряде других субъектов."Там нет никаких оснований не доверять данным, потому что там абсолютно очевидно идет четкое соблюдение всех требований: ношение масок в транспорте, обработки рук. Там есть тот порядок, который сегодняшняя ситуация просто обязательно диктует", - подчеркнула она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
1
тульская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тульская область, общество