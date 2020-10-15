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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579926360.html
Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди работников офисов
Основная масса заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших у работников офисов, рассказала глава... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:50
2020-10-15T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Основная масса заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших у работников офисов, рассказала глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Основная масса заболевших – это люди от 30, 39 даже лет, до 60, в первую очередь работающее население. И среди них самый высокий удельный вес – это работники офисов и структуры госуправления", - рассказала Попова на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Она пояснила, что люди были на "дистанционке" достаточно долго, они еще не умеют работать в условиях ограничений. Попова также допустила вероятность того, что офисные помещения хуже организованы или система организаций так устроена, что соблюдение всех санитарных требований оставляет желать лучшего.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди работников офисов

12:50 15.10.2020 (обновлено: 12:51 15.10.2020)
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Основная масса заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших у работников офисов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Основная масса заболевших – это люди от 30, 39 даже лет, до 60, в первую очередь работающее население. И среди них самый высокий удельный вес – это работники офисов и структуры госуправления", - рассказала Попова на съезде РСПП.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:48Распространение нового коронавируса
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Она пояснила, что люди были на "дистанционке" достаточно долго, они еще не умеют работать в условиях ограничений. Попова также допустила вероятность того, что офисные помещения хуже организованы или система организаций так устроена, что соблюдение всех санитарных требований оставляет желать лучшего.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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