https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579926360.html

Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 среди работников офисов

Основная масса заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших у работников офисов, рассказала глава... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:50

2020-10-15T12:50

2020-10-15T12:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

российский союз промышленников и предпринимателей

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Основная масса заболевших коронавирусом – люди в возрасте от 30 до 60 лет, самый высокий удельный вес среди заболевших у работников офисов, рассказала глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Основная масса заболевших – это люди от 30, 39 даже лет, до 60, в первую очередь работающее население. И среди них самый высокий удельный вес – это работники офисов и структуры госуправления", - рассказала Попова на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Она пояснила, что люди были на "дистанционке" достаточно долго, они еще не умеют работать в условиях ограничений. Попова также допустила вероятность того, что офисные помещения хуже организованы или система организаций так устроена, что соблюдение всех санитарных требований оставляет желать лучшего.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579925878.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество