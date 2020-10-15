https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579925007.html
В Минздраве рассказали о гражданском обороте вакцин от COVID-19
Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания 3 фазы клинических исследований, будет продлён,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:47
2020-10-15T12:47
2020-10-15T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578652255_0:224:3241:2047_1400x0_80_0_0_40aa3ca7996bf21f8d515083baa39506.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания 3 фазы клинических исследований, будет продлён, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Гражданский оборот препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе, новейших российских вакцин будет продлён, они будут доступны для пациентов и после 1 января 2021 года. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N441 разрабатывается министерством", - сказал Кузнецов журналистам.Он пояснил, что в условиях пандемии COVID-19 удалось создать эффективный механизм ускоренного доступа препаратов, необходимых для профилактики и лечения коронавируса, который, в то же время, позволяет обеспечить их эффективность и безопасность для пациентов.Он подчеркнул, что после успешного завершения пострегистрационных клинических исследований препаратов, ограничения срока их гражданского оборота снимаются.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579831892.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578652255_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_dbceb1f19f3361aed033ad29d8bf4089.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания 3 фазы клинических исследований, будет продлён, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Гражданский оборот препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе, новейших российских вакцин будет продлён, они будут доступны для пациентов и после 1 января 2021 года. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N441 разрабатывается министерством", - сказал Кузнецов журналистам.
Он пояснил, что в условиях пандемии COVID-19 удалось создать эффективный механизм ускоренного доступа препаратов, необходимых для профилактики и лечения коронавируса, который, в то же время, позволяет обеспечить их эффективность и безопасность для пациентов.
"На момент принятия постановления правительства N 441 - в начале апреля - было сложно спрогнозировать продолжительность пандемии, в связи с этим срок действия регистрационных удостоверений на препараты, зарегистрированные в специальном порядке - до завершения 3 фазы клинисследований, - был ограничен 1 января 2021 года. Сейчас срок действия постановления и срок гражданского оборота препаратов, зарегистрированных "на условиях", будет продлён", - уточнил Кузнецов.
Он подчеркнул, что после успешного завершения пострегистрационных клинических исследований препаратов, ограничения срока их гражданского оборота снимаются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф