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https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579925007.html
В Минздраве рассказали о гражданском обороте вакцин от COVID-19
Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания 3 фазы клинических исследований, будет продлён,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:47
2020-10-15T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания 3 фазы клинических исследований, будет продлён, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Гражданский оборот препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе, новейших российских вакцин будет продлён, они будут доступны для пациентов и после 1 января 2021 года. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N441 разрабатывается министерством", - сказал Кузнецов журналистам.Он пояснил, что в условиях пандемии COVID-19 удалось создать эффективный механизм ускоренного доступа препаратов, необходимых для профилактики и лечения коронавируса, который, в то же время, позволяет обеспечить их эффективность и безопасность для пациентов.Он подчеркнул, что после успешного завершения пострегистрационных клинических исследований препаратов, ограничения срока их гражданского оборота снимаются.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В Минздраве рассказали о гражданском обороте вакцин от COVID-19

12:47 15.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания 3 фазы клинических исследований, будет продлён, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Гражданский оборот препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе, новейших российских вакцин будет продлён, они будут доступны для пациентов и после 1 января 2021 года. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N441 разрабатывается министерством", - сказал Кузнецов журналистам.
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Он пояснил, что в условиях пандемии COVID-19 удалось создать эффективный механизм ускоренного доступа препаратов, необходимых для профилактики и лечения коронавируса, который, в то же время, позволяет обеспечить их эффективность и безопасность для пациентов.
"На момент принятия постановления правительства N 441 - в начале апреля - было сложно спрогнозировать продолжительность пандемии, в связи с этим срок действия регистрационных удостоверений на препараты, зарегистрированные в специальном порядке - до завершения 3 фазы клинисследований, - был ограничен 1 января 2021 года. Сейчас срок действия постановления и срок гражданского оборота препаратов, зарегистрированных "на условиях", будет продлён", - уточнил Кузнецов.
Он подчеркнул, что после успешного завершения пострегистрационных клинических исследований препаратов, ограничения срока их гражданского оборота снимаются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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