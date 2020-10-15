https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579925007.html

В Минздраве рассказали о гражданском обороте вакцин от COVID-19

Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания 3 фазы клинических исследований, будет продлён,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:47

2020-10-15T12:47

2020-10-15T12:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Гражданский оборот препаратов для лечения COVID-19 и вакцин от коронавируса, зарегистрированных до окончания 3 фазы клинических исследований, будет продлён, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Гражданский оборот препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе, новейших российских вакцин будет продлён, они будут доступны для пациентов и после 1 января 2021 года. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N441 разрабатывается министерством", - сказал Кузнецов журналистам.Он пояснил, что в условиях пандемии COVID-19 удалось создать эффективный механизм ускоренного доступа препаратов, необходимых для профилактики и лечения коронавируса, который, в то же время, позволяет обеспечить их эффективность и безопасность для пациентов.Он подчеркнул, что после успешного завершения пострегистрационных клинических исследований препаратов, ограничения срока их гражданского оборота снимаются.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579831892.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество