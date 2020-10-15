https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579922483.html

Попова заявила, что коронавирус не стал злее и опаснее

РФ управляет ситуацией с коронавирусом, он не стал злее или опаснее, заявила глава Роспортебнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:37

2020-10-15T12:37

2020-10-15T12:56

российский союз промышленников и предпринимателей

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> РФ управляет ситуацией с коронавирусом, он не стал злее или опаснее, заявила глава Роспортебнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."РФ сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле. То есть, ситуация напряженная, сложная, вирус не стал злее или опаснее, он просто пришёл в свой сезон. Вот сейчас его сезон", - заявила Попова в ходе съезда <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество