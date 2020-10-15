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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579922483.html
Попова заявила, что коронавирус не стал злее и опаснее
РФ управляет ситуацией с коронавирусом, он не стал злее или опаснее, заявила глава Роспортебнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:37
2020-10-15T12:56
российский союз промышленников и предпринимателей
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> РФ управляет ситуацией с коронавирусом, он не стал злее или опаснее, заявила глава Роспортебнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."РФ сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле. То есть, ситуация напряженная, сложная, вирус не стал злее или опаснее, он просто пришёл в свой сезон. Вот сейчас его сезон", - заявила Попова в ходе съезда <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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российский союз промышленников и предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Попова заявила, что коронавирус не стал злее и опаснее

12:37 15.10.2020 (обновлено: 12:56 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. РФ управляет ситуацией с коронавирусом, он не стал злее или опаснее, заявила глава Роспортебнадзора Анна Попова.
"РФ сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле. То есть, ситуация напряженная, сложная, вирус не стал злее или опаснее, он просто пришёл в свой сезон. Вот сейчас его сезон", - заявила Попова в ходе съезда РСПП.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаРоссийский союз промышленников и предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
 
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