https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579910163.html

Вирусолог оценил сообщения, что COVID-19 может вызывать шизофрению

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости с сомнением отнесся к информации о том, что COVID-19 может вызывать шизофрению,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:42

2020-10-15T11:42

2020-10-15T11:42

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

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коронавирусы

открытия - риа наука

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в разговоре с РИА Новости с сомнением отнесся к информации о том, что COVID-19 может вызывать шизофрению, однако поддержал утверждение ученых о пагубных последствиях вируса для нейронов.Ранее сообщалось, что коронавирус может оказывать воздействие на мозг и вызывать смерть нейронов даже у пациентов, переболевших вирусом в легкой форме и которым не требовалась госпитализация. К такому выводу пришли бразильские ученые. Согласно данным исследования, в котором приняли участие более 70 ученых из крупнейших университетов страны, вирус вызывает значительные изменения в структуре коры головного мозга и проникает в нейроглиальные клетки – астроциты, которые отвечают за регуляцию активности нейронов и их питание. Исследователи считают, что вирус проникает в клетки мозга, затрудняя процессы насыщения их питательными веществами и вызывая, в результате, их смерть. По мнению исследователей, коронавирус может активировать и другие заболевания, как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера."Думаю, что шизофрению коронавирус не вызывает, это достаточно определенно. А вот что он вызывает гибель нейронов - это вполне вероятно. Один из важных симптомов - потеря обоняния. Это, конечно, связано с воздействием на нервные клетки. Поэтому это вполне возможно, это давно отмечалось, что нейроны могут пострадать", - прокомментировал заявление бразильских коллег Альтштейн.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201015/plato-1579899778.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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