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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579910163.html
Вирусолог оценил сообщения, что COVID-19 может вызывать шизофрению
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости с сомнением отнесся к информации о том, что COVID-19 может вызывать шизофрению,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:42
2020-10-15T11:42
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в разговоре с РИА Новости с сомнением отнесся к информации о том, что COVID-19 может вызывать шизофрению, однако поддержал утверждение ученых о пагубных последствиях вируса для нейронов.Ранее сообщалось, что коронавирус может оказывать воздействие на мозг и вызывать смерть нейронов даже у пациентов, переболевших вирусом в легкой форме и которым не требовалась госпитализация. К такому выводу пришли бразильские ученые. Согласно данным исследования, в котором приняли участие более 70 ученых из крупнейших университетов страны, вирус вызывает значительные изменения в структуре коры головного мозга и проникает в нейроглиальные клетки – астроциты, которые отвечают за регуляцию активности нейронов и их питание. Исследователи считают, что вирус проникает в клетки мозга, затрудняя процессы насыщения их питательными веществами и вызывая, в результате, их смерть. По мнению исследователей, коронавирус может активировать и другие заболевания, как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера."Думаю, что шизофрению коронавирус не вызывает, это достаточно определенно. А вот что он вызывает гибель нейронов - это вполне вероятно. Один из важных симптомов - потеря обоняния. Это, конечно, связано с воздействием на нервные клетки. Поэтому это вполне возможно, это давно отмечалось, что нейроны могут пострадать", - прокомментировал заявление бразильских коллег Альтштейн.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука

Вирусолог оценил сообщения, что COVID-19 может вызывать шизофрению

11:42 15.10.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости с сомнением отнесся к информации о том, что COVID-19 может вызывать шизофрению, однако поддержал утверждение ученых о пагубных последствиях вируса для нейронов.
Ранее сообщалось, что коронавирус может оказывать воздействие на мозг и вызывать смерть нейронов даже у пациентов, переболевших вирусом в легкой форме и которым не требовалась госпитализация. К такому выводу пришли бразильские ученые. Согласно данным исследования, в котором приняли участие более 70 ученых из крупнейших университетов страны, вирус вызывает значительные изменения в структуре коры головного мозга и проникает в нейроглиальные клетки – астроциты, которые отвечают за регуляцию активности нейронов и их питание. Исследователи считают, что вирус проникает в клетки мозга, затрудняя процессы насыщения их питательными веществами и вызывая, в результате, их смерть. По мнению исследователей, коронавирус может активировать и другие заболевания, как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.
Временный госпиталь COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 11:00Распространение нового коронавируса
Вирусологи ответили на вопрос о выходе на плато по коронавирусу в России
"Думаю, что шизофрению коронавирус не вызывает, это достаточно определенно. А вот что он вызывает гибель нейронов - это вполне вероятно. Один из важных симптомов - потеря обоняния. Это, конечно, связано с воздействием на нервные клетки. Поэтому это вполне возможно, это давно отмечалось, что нейроны могут пострадать", - прокомментировал заявление бразильских коллег Альтштейн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА Наука
 
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