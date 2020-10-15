https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579899640.html

Проект "Мы вместе" возобновил работу линии психологической поддержки

Россияне смогут обратиться за психологической поддержкой в период коронавирусной пандемии на горячую линию проекта "Мы вместе", которая возобновляет свою... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:59

2020-10-15T10:59

2020-10-15T10:59

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Россияне смогут обратиться за психологической поддержкой в период коронавирусной пандемии на горячую линию проекта "Мы вместе", которая возобновляет свою работу, сообщил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов "Мы вместе" Павел Савчук.Проект "Мы вместе" был запущен в марте для помощи нуждающимся в период коронавирусной пандемии. В октябре, из-за обострения эпидемиологической ситуации, проект возобновил работу в прежнем активном режиме."Волонтеры-психологи оказывают помощь населению на горячей линии "Мы вместе". Также можно обратиться за советом к психологу в приложениях <a href="https://www.viber.com/mivmestebot" target="_blank" rel="nofollow noopener">Viber</a>, <a href="https://t.me/s/togetheragainstcovid" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> и во <a href="https://vk.com/myvmeste2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>, там работает чат-бот "Мы вместе", - цитирует пресс-служба слова Савчука.Он добавил, что с середины марта благодаря работе добровольцев психологические консультации получили 180 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией .<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201014/ogranicheniya-1579794245.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, viber, telegram (приложение), общество