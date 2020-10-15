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https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579899640.html
Проект "Мы вместе" возобновил работу линии психологической поддержки
Россияне смогут обратиться за психологической поддержкой в период коронавирусной пандемии на горячую линию проекта "Мы вместе", которая возобновляет свою... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:59
2020-10-15T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
viber
telegram (приложение)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Россияне смогут обратиться за психологической поддержкой в период коронавирусной пандемии на горячую линию проекта "Мы вместе", которая возобновляет свою работу, сообщил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов "Мы вместе" Павел Савчук.Проект "Мы вместе" был запущен в марте для помощи нуждающимся в период коронавирусной пандемии. В октябре, из-за обострения эпидемиологической ситуации, проект возобновил работу в прежнем активном режиме."Волонтеры-психологи оказывают помощь населению на горячей линии "Мы вместе". Также можно обратиться за советом к психологу в приложениях <a href="https://www.viber.com/mivmestebot" target="_blank" rel="nofollow noopener">Viber</a>, <a href="https://t.me/s/togetheragainstcovid" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> и во <a href="https://vk.com/myvmeste2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>, там работает чат-бот "Мы вместе", - цитирует пресс-служба слова Савчука.Он добавил, что с середины марта благодаря работе добровольцев психологические консультации получили 180 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией .<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201014/ogranicheniya-1579794245.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, viber, telegram (приложение), общество

Проект "Мы вместе" возобновил работу линии психологической поддержки

10:59 15.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкБейджик на груди волонтера
Бейджик на груди волонтера - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россияне смогут обратиться за психологической поддержкой в период коронавирусной пандемии на горячую линию проекта "Мы вместе", которая возобновляет свою работу, сообщил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов "Мы вместе" Павел Савчук.
Проект "Мы вместе" был запущен в марте для помощи нуждающимся в период коронавирусной пандемии. В октябре, из-за обострения эпидемиологической ситуации, проект возобновил работу в прежнем активном режиме.
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"Волонтеры-психологи оказывают помощь населению на горячей линии "Мы вместе". Также можно обратиться за советом к психологу в приложениях Viber, Telegram и во "ВКонтакте", там работает чат-бот "Мы вместе", - цитирует пресс-служба слова Савчука.
Он добавил, что с середины марта благодаря работе добровольцев психологические консультации получили 180 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией .
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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