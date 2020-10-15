https://ria.ru/20201015/kontakty-1579949540.html

Жителям Москвы сообщат о контактах с больными СOVID-19 по смс

Уведомление о контакте с больным коронавирусом придет на телефоны всех, кто был в одном месте и в одно время с заболевшим, где требуется использование QR-кода,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:31

2020-10-15T14:31

2020-10-15T14:31

распространение нового коронавируса

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коронавирусы

алексей немерюк

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Уведомление о контакте с больным <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> придет на телефоны всех, кто был в одном месте и в одно время с заболевшим, где требуется использование QR-кода, оно будет отправлено через информационную систему департамента информационных технологий <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в четверг."Департамент здравоохранения передает информацию, присылая только телефон, нет никакого Иванова Ивана Ивановича или Валентины Петровны, передается только номер, что вот этот номер, есть подтверждение, что у него есть COVID, в ДИТ (департамент информационных технологий - ред.). А ДИТ - в эту информационную систему, а система рассылает всем, кто был рядом, сверяет, кто, возможно, находился в контакте, именно этим людям придет push-уведомление: "Будьте любезны, вы могли проконтактировать, пойдите и проверьтесь на коронавирусную инфекцию", - сообщил Немерюк в эфире радиостанции <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Эхо Москвы"</a>.Он отметил, что данные, а именно привязка номера телефона к дате, времени и месту нахождения, некоторое время будут храниться в защищенной базе - в ЦОД департамента информационных технологий.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/restoran-1579923003.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, москва, общество