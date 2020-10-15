https://ria.ru/20201015/konservy-1579983188.html

Названы главные ошибки при консервировании

Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как готовить консервы, чтобы не испортить их вкус. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:28

2020-10-15T17:28

2020-10-15T18:17

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151983/44/1519834410_0:104:1280:824_1400x0_80_0_0_2cd01ac87796da6947b9566dfedda7fd.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как готовить консервы, чтобы не испортить их вкус.В эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" она отметила, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей."Бывает, написано "добавить стакан уксуса" или "стакан масла". Мне кажется, это получается очень кисло или очень жирно", — сказала Кириллова.Блогер посоветовала изменять пропорции в рецепте под свой вкус."Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте", — подчеркнула кулинар.Она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды."Без фанатизма, но просто вымойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда все получится", — пояснила Кириллова.

https://rsport.ria.ru/20201012/voda-1579398971.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество