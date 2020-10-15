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Названы главные ошибки при консервировании
Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как готовить консервы, чтобы не испортить их вкус. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:28
2020-10-15T18:17
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как готовить консервы, чтобы не испортить их вкус.В эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" она отметила, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей."Бывает, написано "добавить стакан уксуса" или "стакан масла". Мне кажется, это получается очень кисло или очень жирно", — сказала Кириллова.Блогер посоветовала изменять пропорции в рецепте под свой вкус."Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте", — подчеркнула кулинар.Она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды."Без фанатизма, но просто вымойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда все получится", — пояснила Кириллова.
https://rsport.ria.ru/20201012/voda-1579398971.html
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РИА Новости
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Новости
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здоровье, общество

Названы главные ошибки при консервировании

17:28 15.10.2020 (обновлено: 18:17 15.10.2020)
 
CC0 / SeppH / Домашние соленья
Домашние соленья - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
CC0 / SeppH /
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как готовить консервы, чтобы не испортить их вкус.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей.
"Бывает, написано "добавить стакан уксуса" или "стакан масла". Мне кажется, это получается очень кисло или очень жирно", — сказала Кириллова.
Блогер посоветовала изменять пропорции в рецепте под свой вкус.
"Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте", — подчеркнула кулинар.
Она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды.
"Без фанатизма, но просто вымойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда все получится", — пояснила Кириллова.
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