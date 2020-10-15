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https://ria.ru/20201015/konkin-1579870641.html
Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели его дочери
Адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко в беседе с "МК" поделилась подробностями допроса актера в связи с гибелью его дочери Софии. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T02:01
2020-10-15T02:44
россия
владимир конкин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Раскрыты детали допроса актера Конкина о гибели дочери
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Адвокат семьи <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Юлия Нитченко в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">МК</a>" поделилась подробностями допроса актера в связи с гибелью его дочери Софии.Девушку госпитализировали 22 сентября из бассейна в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">московском</a> фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Нитченко считает, что сожитель девушки Михаил Серов виновен в ее смерти. По ее словам, парень дает противоречивые объяснения, где был в минуты, когда с девушкой произошло несчастье.Собеседница уточнила, что Конкина признали потерпевшим по делу. Артист очень тяжело переживает смерть дочери.На вопрос о том, почему София не рассказала отцу про сожителя, Конкин предположил, что дочь "просто не хотела его расстраивать". Адвокат озвучила версию конфликта в самом фитнес-клубе.Также Нитченко рассказала о назначенной судебно-компьютерной экспертизе, в ходе которой проверят, удаляли ли с видеокамер в заведении записи. Юрист считает, что "вина лежит целиком на фитнес-клубе".По словам собеседницы издания, информация о наличии в организме Софии алкоголя и седативного препарата промежуточная, так как судебно-медицинская экспертиза еще не готова.Ранее сообщалось, что в крови дочери Конкина на момент смерти якобы обнаружили алкоголь и снотворное.
https://ria.ru/20201008/konkina-1578915020.html
https://ria.ru/20201014/pokhischenie-1579736748.html
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россия, владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели его дочери

02:01 15.10.2020 (обновлено: 02:44 15.10.2020)
 
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко в беседе с "МК" поделилась подробностями допроса актера в связи с гибелью его дочери Софии.
Девушку госпитализировали 22 сентября из бассейна в московском фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Нитченко считает, что сожитель девушки Михаил Серов виновен в ее смерти. По ее словам, парень дает противоречивые объяснения, где был в минуты, когда с девушкой произошло несчастье.
Собеседница уточнила, что Конкина признали потерпевшим по делу. Артист очень тяжело переживает смерть дочери.
"У них не было конфликтов с дочерью. Наоборот, Конкин постоянно поддерживал Софию", — рассказала Нитченко.
На вопрос о том, почему София не рассказала отцу про сожителя, Конкин предположил, что дочь "просто не хотела его расстраивать". Адвокат озвучила версию конфликта в самом фитнес-клубе.
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Также Нитченко рассказала о назначенной судебно-компьютерной экспертизе, в ходе которой проверят, удаляли ли с видеокамер в заведении записи. Юрист считает, что "вина лежит целиком на фитнес-клубе".
"Вопросы, почему сотрудники фитнес-клуба допустили Софию до занятий, если она была нетрезва, и где находился дежурный тренер в то время, когда она тонула, остаются открытыми", — заявила она.
По словам собеседницы издания, информация о наличии в организме Софии алкоголя и седативного препарата промежуточная, так как судебно-медицинская экспертиза еще не готова.
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РоссияВладимир КонкинСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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