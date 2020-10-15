https://ria.ru/20201015/konkin-1579870641.html

Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели его дочери

Адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко в беседе с "МК" поделилась подробностями допроса актера в связи с гибелью его дочери Софии. РИА Новости, 15.10.2020

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россия

владимир конкин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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Раскрыты детали допроса актера Конкина о гибели дочери

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Адвокат семьи <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Юлия Нитченко в беседе с "<a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">МК</a>" поделилась подробностями допроса актера в связи с гибелью его дочери Софии.Девушку госпитализировали 22 сентября из бассейна в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">московском</a> фитнес-центре. Врачи не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Нитченко считает, что сожитель девушки Михаил Серов виновен в ее смерти. По ее словам, парень дает противоречивые объяснения, где был в минуты, когда с девушкой произошло несчастье.Собеседница уточнила, что Конкина признали потерпевшим по делу. Артист очень тяжело переживает смерть дочери.На вопрос о том, почему София не рассказала отцу про сожителя, Конкин предположил, что дочь "просто не хотела его расстраивать". Адвокат озвучила версию конфликта в самом фитнес-клубе.Также Нитченко рассказала о назначенной судебно-компьютерной экспертизе, в ходе которой проверят, удаляли ли с видеокамер в заведении записи. Юрист считает, что "вина лежит целиком на фитнес-клубе".По словам собеседницы издания, информация о наличии в организме Софии алкоголя и седативного препарата промежуточная, так как судебно-медицинская экспертиза еще не готова.Ранее сообщалось, что в крови дочери Конкина на момент смерти якобы обнаружили алкоголь и снотворное.

https://ria.ru/20201008/konkina-1578915020.html

https://ria.ru/20201014/pokhischenie-1579736748.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия