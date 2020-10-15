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https://ria.ru/20201015/kompensatsiya-1579936114.html
Ефремов выплатил старшему сыну погибшего в ДТП миллион рублей
Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, полностью получил от него компенсацию, которая суммарно составила один миллион... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:31
2020-10-15T14:19
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Старший сын <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего в ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, полностью получил от него компенсацию, которая суммарно составила один миллион рублей, рассказал РИА Новости адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев."На сегодняшний день Ефремов выплатил всю сумму, назначенную судом, это 800 тысяч рублей", — сообщил Аверцев.Дополнительно Захаров получил еще до вынесения приговора от Ефремова 200 тысяч — сумма, которую сторона защиты отправила всем четверым потерпевшим, но согласился принять ее лишь Виталий.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор.
https://ria.ru/20201012/efremov-1579401519.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов выплатил старшему сыну погибшего в ДТП миллион рублей

13:31 15.10.2020 (обновлено: 14:19 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, полностью получил от него компенсацию, которая суммарно составила один миллион рублей, рассказал РИА Новости адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.
"На сегодняшний день Ефремов выплатил всю сумму, назначенную судом, это 800 тысяч рублей", — сообщил Аверцев.
Дополнительно Захаров получил еще до вынесения приговора от Ефремова 200 тысяч — сумма, которую сторона защиты отправила всем четверым потерпевшим, но согласился принять ее лишь Виталий.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 13:34Шоубиз
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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