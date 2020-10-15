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https://ria.ru/20201015/kompensatsii-1579971859.html
Семьи погибших при стрельбе под Нижним Новгородом получат компенсации
Родственникам погибших при стрельбе в Нижегородской области выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим – по 100 тысяч рублей, сообщил в четверг глава региона... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:33
2020-10-15T17:29
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости.</strong> Родственникам погибших при стрельбе в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим – по 100 тысяч рублей, сообщил в четверг глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>."Близким родственникам погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское будет оказана материальная помощь в размере по 200 тысяч рублей. Пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба правительства регион слова <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитина</a>.Днем 12 октября в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, в том числе – бабушка подозреваемого. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, состояние второй раненой женщины – как тяжелое, мужчины – стабильное.Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
https://ria.ru/20201013/pogibshie-1579647177.html
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нижегородская область
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РИА Новости
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Стрельба на остановке: трое убитых, трое раненых
Парень, устроивший стрельбу на остановке в Нижегородской области, найден мертвым. Труп 18-летнего Даниила Монахова обнаружили в лесу спустя ночь поисков. По предварительным данным, он покончил с собой. Накануне молодой человек открыл огонь по людям на автобусной остановке. Трое мужчин погибли. Еще три человека ранены.
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обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия

Семьи погибших при стрельбе под Нижним Новгородом получат компенсации

16:33 15.10.2020 (обновлено: 17:29 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Родственникам погибших при стрельбе в Нижегородской области выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим – по 100 тысяч рублей, сообщил в четверг глава региона Глеб Никитин.
"Близким родственникам погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское будет оказана материальная помощь в размере по 200 тысяч рублей. Пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба правительства регион слова Никитина.
Днем 12 октября в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, в том числе – бабушка подозреваемого. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, состояние второй раненой женщины – как тяжелое, мужчины – стабильное.
Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
Обстрел остановки в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 19:41
Стали известны подробности о погибших при стрельбе под Нижним Новгородом
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьПроисшествия
 
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