https://ria.ru/20201015/kompensatsii-1579971859.html

Семьи погибших при стрельбе под Нижним Новгородом получат компенсации

Родственникам погибших при стрельбе в Нижегородской области выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим – по 100 тысяч рублей, сообщил в четверг глава региона... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:33

2020-10-15T16:33

2020-10-15T17:29

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости.</strong> Родственникам погибших при стрельбе в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавшим – по 100 тысяч рублей, сообщил в четверг глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>."Близким родственникам погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское будет оказана материальная помощь в размере по 200 тысяч рублей. Пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба правительства регион слова <a href="http://ria.ru/person_IgorNikitin/" target="_blank" data-auto="true">Никитина</a>.Днем 12 октября в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по местным жителям. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, в том числе – бабушка подозреваемого. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, состояние второй раненой женщины – как тяжелое, мужчины – стабильное.Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

https://ria.ru/20201013/pogibshie-1579647177.html

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба на остановке: трое убитых, трое раненых Парень, устроивший стрельбу на остановке в Нижегородской области, найден мертвым. Труп 18-летнего Даниила Монахова обнаружили в лесу спустя ночь поисков. По предварительным данным, он покончил с собой. Накануне молодой человек открыл огонь по людям на автобусной остановке. Трое мужчин погибли. Еще три человека ранены. 2020-10-15T16:33 true PT1M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, происшествия