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Инфекционист назвала самый "опасный" предмет в офисе
Компьютерная клавиатура – самый "опасный" предмет в офисе: на необработанных кнопках могут находиться различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:11
2020-10-15T07:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Компьютерная клавиатура – самый "опасный" предмет в офисе: на необработанных кнопках могут находиться различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе коронавирус, рассказала РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> Ирина Шилкина.По ее словам, прежде чем приступить к работе на клавиатуре, необходимо обязательно вымыть руки, то же самое нужно сделать и после, так как нередко бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок."Причём руки нужно мыть правильно: не менее 1,5 минут, не просто поглаживая, а делая круговые и растирающие движения", - добавила инфекционист.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

Инфекционист назвала самый "опасный" предмет в офисе

07:11 15.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Компьютерная клавиатура – самый "опасный" предмет в офисе: на необработанных кнопках могут находиться различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе коронавирус, рассказала РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.
"Компьютерная клавиатура – это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус", - сказала Шилкина.
По ее словам, прежде чем приступить к работе на клавиатуре, необходимо обязательно вымыть руки, то же самое нужно сделать и после, так как нередко бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок.
"Причём руки нужно мыть правильно: не менее 1,5 минут, не просто поглаживая, а делая круговые и растирающие движения", - добавила инфекционист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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