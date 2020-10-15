https://ria.ru/20201015/klaviatura-1579876503.html

Инфекционист назвала самый "опасный" предмет в офисе

Компьютерная клавиатура – самый "опасный" предмет в офисе: на необработанных кнопках могут находиться различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:11

2020-10-15T07:11

2020-10-15T07:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Компьютерная клавиатура – самый "опасный" предмет в офисе: на необработанных кнопках могут находиться различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе коронавирус, рассказала РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> Ирина Шилкина.По ее словам, прежде чем приступить к работе на клавиатуре, необходимо обязательно вымыть руки, то же самое нужно сделать и после, так как нередко бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок."Причём руки нужно мыть правильно: не менее 1,5 минут, не просто поглаживая, а делая круговые и растирающие движения", - добавила инфекционист.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579351633.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва