https://ria.ru/20201015/kislorod-1579868680.html
На МКС отказала российская система получения кислорода
На российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, которые... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T00:42
2020-10-15T00:42
2020-10-15T08:56
сергей кудь-сверчков
иван вагнер
кристофер кэссиди
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
анатолий иванишин
россия
земля
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> На российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует НАСА.Российский космонавт сообщил об этом специалисту подмосковного центра управления полетами. Речь идет о системе "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда".Перебои случаются, на этот случай на станции есть запасы кислорода.В американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank">НАСА </a>Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201014/rekord-1579729882.html
Влад Тёплыйстан
Сортир сломался, воздух выходит, кислородный прибор сломался....Янки смеются как оглашенные смотря на этот путинский цирк
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nn uu
Мало того, что из российского модуля уже год сифонит, так еще и кислородный аппарат сломали. Горжусь рогозинскими орлами.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей кудь-сверчков, иван вагнер, кристофер кэссиди, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, анатолий иванишин, россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, москва