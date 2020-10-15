https://ria.ru/20201015/kislorod-1579868680.html

На МКС отказала российская система получения кислорода

На российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, которые... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T00:42

2020-10-15T00:42

2020-10-15T08:56

сергей кудь-сверчков

иван вагнер

кристофер кэссиди

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

анатолий иванишин

россия

земля

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> На российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует НАСА.Российский космонавт сообщил об этом специалисту подмосковного центра управления полетами. Речь идет о системе "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда".Перебои случаются, на этот случай на станции есть запасы кислорода.В американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank">НАСА </a>Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20201014/rekord-1579729882.html

Влад Тёплыйстан Сортир сломался, воздух выходит, кислородный прибор сломался....Янки смеются как оглашенные смотря на этот путинский цирк 282

nn uu Мало того, что из российского модуля уже год сифонит, так еще и кислородный аппарат сломали. Горжусь рогозинскими орлами. 253

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россия

земля

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, иван вагнер, кристофер кэссиди, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, анатолий иванишин, россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, москва