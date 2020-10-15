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https://ria.ru/20201015/kislorod-1579868680.html
На МКС отказала российская система получения кислорода
На российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, которые... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T00:42
2020-10-15T08:56
сергей кудь-сверчков
иван вагнер
кристофер кэссиди
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
анатолий иванишин
россия
земля
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> На российском сегменте <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует НАСА.Российский космонавт сообщил об этом специалисту подмосковного центра управления полетами. Речь идет о системе "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда".Перебои случаются, на этот случай на станции есть запасы кислорода.В американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank">НАСА </a>Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201014/rekord-1579729882.html
Сортир сломался, воздух выходит, кислородный прибор сломался....Янки смеются как оглашенные смотря на этот путинский цирк
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Мало того, что из российского модуля уже год сифонит, так еще и кислородный аппарат сломали. Горжусь рогозинскими орлами.
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россия
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сергей кудь-сверчков, иван вагнер, кристофер кэссиди, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, анатолий иванишин, россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, москва

На МКС отказала российская система получения кислорода

00:42 15.10.2020 (обновлено: 08:56 15.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Российский космонавт сообщил об этом специалисту подмосковного центра управления полетами. Речь идет о системе "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда".
Перебои случаются, на этот случай на станции есть запасы кислорода.
В американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.
Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Запуск РН Союз-2-1а с кораблем Союз МС-17 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Сергей Кудь-СверчковИван ВагнерКристофер КэссидиКэтлин РубинсСергей РыжиковАнатолий ИванишинРоссияЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАМосква
 
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