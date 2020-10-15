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https://ria.ru/20201015/kipr-1579905760.html
Председатель парламента Кипра подал в отставку
Председатель парламента Кипра Димитрис Суллурис объявил об отставке после скандала с "золотыми паспортами", поскольку считает, что продолжение его пребывания в... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:29
2020-10-15T13:48
кипр
в мире
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<strong>АФИНЫ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Председатель парламента <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> Димитрис Суллурис объявил об отставке после скандала с "золотыми паспортами", поскольку считает, что продолжение его пребывания в должности спикера было неверно истолковано, заявление публикует правительственное бюро печати и информации."В предыдущем заявлении я заявил, что не уйду в отставку с поста спикера парламента до завершения расследования, проведенного государством. Я также отметил, что уже принял решение о том, что буду делать после завершения расследования", - говорится в письменном заявлении Суллуриса.Суллурис отмечает, что его решения были основаны на твердой уверенности в том, что он не сделал ничего незаконного с юридической точки зрения и что его возможная отставка оставит впечатление обратного."Я считаю, что продолжение моего пребывания в должности спикера парламента было неправильно истолковано. Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов, а также как предлог для нарушения работы законодательного собрания привели меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента", - сообщил он.Как заявил Суллурис, он ожидает, что "компетентные органы как можно скорее приступят к рассмотрению всех нерешенных вопросов", включая жалобу, которую он уже подал генеральному прокурору "относительно совершения уголовного преступления против него и нарушения его конституционных прав".На Кипре общественность потребовала от Суллуриса немедленно уйти в отставку. В Никосии прошли митинги, депутаты впервые в истории кипрского парламента объявили забастовку.Суллурис и несколько известных политиков стали главными героями разоблачений катарского телеканала "Аль-Джазира" о продаже паспортов преступникам в обмен на инвестиции. На снятых скрытой камерой кадрах он обещает поддержку на всех уровнях китайскому инвестору, осуждённому за отмывание денег. Публикация привела к политическому кризису на острове.Как писала кипрская пресса, Суллурис отныне объявлен нежелательной персоной как для общества, так и для возглавляемого им парламента.
https://ria.ru/20201013/kipr-1579615578.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кипр, в мире

Председатель парламента Кипра подал в отставку

11:29 15.10.2020 (обновлено: 13:48 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 15 окт – РИА Новости. Председатель парламента Кипра Димитрис Суллурис объявил об отставке после скандала с "золотыми паспортами", поскольку считает, что продолжение его пребывания в должности спикера было неверно истолковано, заявление публикует правительственное бюро печати и информации.
"В предыдущем заявлении я заявил, что не уйду в отставку с поста спикера парламента до завершения расследования, проведенного государством. Я также отметил, что уже принял решение о том, что буду делать после завершения расследования", - говорится в письменном заявлении Суллуриса.
Суллурис отмечает, что его решения были основаны на твердой уверенности в том, что он не сделал ничего незаконного с юридической точки зрения и что его возможная отставка оставит впечатление обратного.
"Я считаю, что продолжение моего пребывания в должности спикера парламента было неправильно истолковано. Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов, а также как предлог для нарушения работы законодательного собрания привели меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента", - сообщил он.
Как заявил Суллурис, он ожидает, что "компетентные органы как можно скорее приступят к рассмотрению всех нерешенных вопросов", включая жалобу, которую он уже подал генеральному прокурору "относительно совершения уголовного преступления против него и нарушения его конституционных прав".
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Стало известно, сколько Кипр потеряет из-за отказа от "золотых паспортов"
На Кипре общественность потребовала от Суллуриса немедленно уйти в отставку. В Никосии прошли митинги, депутаты впервые в истории кипрского парламента объявили забастовку.
Суллурис и несколько известных политиков стали главными героями разоблачений катарского телеканала "Аль-Джазира" о продаже паспортов преступникам в обмен на инвестиции. На снятых скрытой камерой кадрах он обещает поддержку на всех уровнях китайскому инвестору, осуждённому за отмывание денег. Публикация привела к политическому кризису на острове.
Как писала кипрская пресса, Суллурис отныне объявлен нежелательной персоной как для общества, так и для возглавляемого им парламента.
 
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