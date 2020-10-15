МИД: у Норвегии нет доказательств причастности России к кибератакам
16:14 15.10.2020 (обновлено: 18:40 15.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва считает, что у Норвегии нет доказательств причастности РФ к кибератакам, иначе Осло бы их предъявил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Норвегии во вторник сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. Посольство РФ в Осло заявило, что ожидает от властей Норвегии разъяснений по поводу обвинений. Там добавили, что никаких доказательств причастности России к кибератакам норвежская сторона не представила.
"Хотелось бы дополнительно отметить следующее: подобные заявления, когда Россию бездоказательно обвиняют в любых компьютерных инцидентах вмешательства, делаются руководством Норвегии регулярно. Вызывает недоумение, что несмотря на существующий и хорошо известный норвежской стороне порядок расследования подобных ситуаций, в Осло идут по пути бездоказательных обвинений, абсолютно не утруждая себя приведением каких-либо доказательств. Из этого можно сделать вывод, что доказательств просто нет", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, если бы доказательства у Норвегии были, они бы были предъявлены или хотя бы озвучены.
"Просто их, видимо, в принципе не существует. Наверное, задача не в том, чтобы разобраться в случившемся, а в выискивании очередного повода назначить Россию виновной и создать соответствующую атмосферу. Похоже, Осло, подыгрывая действиям своих спецслужб, взял курс на дальнейшее разрушение двухсторонних отношений, которые и так по вине норвежской стороны пребывает в удручающем состоянии", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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