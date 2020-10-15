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МИД: у Норвегии нет доказательств причастности России к кибератакам
Москва считает, что у Норвегии нет доказательств причастности РФ к кибератакам, иначе Осло бы их предъявил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:14
2020-10-15T18:40
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
осло
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает, что у <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> нет доказательств причастности РФ к кибератакам, иначе <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> бы их предъявил, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> во вторник сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. Посольство РФ в Осло заявило, что ожидает от властей Норвегии разъяснений по поводу обвинений. Там добавили, что никаких доказательств причастности России к кибератакам норвежская сторона не представила.По ее словам, если бы доказательства у Норвегии были, они бы были предъявлены или хотя бы озвучены."Просто их, видимо, в принципе не существует. Наверное, задача не в том, чтобы разобраться в случившемся, а в выискивании очередного повода назначить Россию виновной и создать соответствующую атмосферу. Похоже, Осло, подыгрывая действиям своих спецслужб, взял курс на дальнейшее разрушение двухсторонних отношений, которые и так по вине норвежской стороны пребывает в удручающем состоянии", - отметила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20201014/kiberataka-1579712412.html
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россия
москва
осло
норвегия
РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, осло, норвегия, в мире

МИД: у Норвегии нет доказательств причастности России к кибератакам

16:14 15.10.2020 (обновлено: 18:40 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва считает, что у Норвегии нет доказательств причастности РФ к кибератакам, иначе Осло бы их предъявил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Норвегии во вторник сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. Посольство РФ в Осло заявило, что ожидает от властей Норвегии разъяснений по поводу обвинений. Там добавили, что никаких доказательств причастности России к кибератакам норвежская сторона не представила.
"Хотелось бы дополнительно отметить следующее: подобные заявления, когда Россию бездоказательно обвиняют в любых компьютерных инцидентах вмешательства, делаются руководством Норвегии регулярно. Вызывает недоумение, что несмотря на существующий и хорошо известный норвежской стороне порядок расследования подобных ситуаций, в Осло идут по пути бездоказательных обвинений, абсолютно не утруждая себя приведением каких-либо доказательств. Из этого можно сделать вывод, что доказательств просто нет", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, если бы доказательства у Норвегии были, они бы были предъявлены или хотя бы озвучены.
"Просто их, видимо, в принципе не существует. Наверное, задача не в том, чтобы разобраться в случившемся, а в выискивании очередного повода назначить Россию виновной и создать соответствующую атмосферу. Похоже, Осло, подыгрывая действиям своих спецслужб, взял курс на дальнейшее разрушение двухсторонних отношений, которые и так по вине норвежской стороны пребывает в удручающем состоянии", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 10:42
Косачев прокомментировал обвинения Норвегии в российской кибератаке
 
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваОслоНорвегияВ мире
 
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