https://ria.ru/20201015/kiberataki-1579967982.html

МИД: у Норвегии нет доказательств причастности России к кибератакам

Москва считает, что у Норвегии нет доказательств причастности РФ к кибератакам, иначе Осло бы их предъявил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:14

2020-10-15T16:14

2020-10-15T18:40

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

осло

норвегия

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает, что у <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> нет доказательств причастности РФ к кибератакам, иначе <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> бы их предъявил, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> во вторник сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. Посольство РФ в Осло заявило, что ожидает от властей Норвегии разъяснений по поводу обвинений. Там добавили, что никаких доказательств причастности России к кибератакам норвежская сторона не представила.По ее словам, если бы доказательства у Норвегии были, они бы были предъявлены или хотя бы озвучены."Просто их, видимо, в принципе не существует. Наверное, задача не в том, чтобы разобраться в случившемся, а в выискивании очередного повода назначить Россию виновной и создать соответствующую атмосферу. Похоже, Осло, подыгрывая действиям своих спецслужб, взял курс на дальнейшее разрушение двухсторонних отношений, которые и так по вине норвежской стороны пребывает в удручающем состоянии", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20201014/kiberataka-1579712412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, осло, норвегия, в мире