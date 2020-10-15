https://ria.ru/20201015/kharris-1579976055.html
Камала Харрис приостановит предвыборные поездки из-за COVID-19 в ее штабе
Камала Харрис приостанавливает предвыборные поездки по стране до 18 октября из-за обнаружения коронавируса у двух человек в ее штабе - штаб РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:52
2020-10-15T16:52
2020-10-15T16:52
президентские выборы в сша — 2020
камала харрис
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> приостанавливает предвыборные поездки по стране до 18 октября из-за обнаружения коронавируса у двух человек в ее штабе - штаб
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, коронавирус covid-19, сша, в мире