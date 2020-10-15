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Камала Харрис приостановит предвыборные поездки из-за COVID-19 в ее штабе
Камала Харрис приостанавливает предвыборные поездки по стране до 18 октября из-за обнаружения коронавируса у двух человек в ее штабе - штаб РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:52
2020-10-15T16:52
президентские выборы в сша — 2020
камала харрис
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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камала харрис, коронавирус covid-19, сша, в мире

Камала Харрис приостановит предвыборные поездки из-за COVID-19 в ее штабе

16:52 15.10.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterСенатор Камала Харрис
Сенатор Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Камала Харрис приостанавливает предвыборные поездки по стране до 18 октября из-за обнаружения коронавируса у двух человек в ее штабе - штаб
 
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Президентские выборы в США — 2020Камала ХаррисКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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