https://ria.ru/20201015/kharris-1579976055.html

Камала Харрис приостановит предвыборные поездки из-за COVID-19 в ее штабе

Камала Харрис приостанавливает предвыборные поездки по стране до 18 октября из-за обнаружения коронавируса у двух человек в ее штабе - штаб РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:52

2020-10-15T16:52

2020-10-15T16:52

президентские выборы в сша — 2020

камала харрис

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> приостанавливает предвыборные поездки по стране до 18 октября из-за обнаружения коронавируса у двух человек в ее штабе - штаб

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, коронавирус covid-19, сша, в мире