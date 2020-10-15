https://ria.ru/20201015/keshbek-1579889162.html

Как вернуть деньги за покупку туров по России

Второй этап программы туристического кешбэка — частичного возврата средств, потраченных на покупку путевок по России, — пройдет с 15 октября по 5 декабря 2020... РИА Новости, 15.10.2020

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инфографика

господдержка

кешбэк

россия

туризм

общество

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Второй этап программы туристического кешбэка — частичного возврата средств, потраченных на покупку путевок по России, — пройдет с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Государство компенсирует путешественникам 20% стоимости туров или проживания в гостинице. Какие предложения будут участвовать в акции, где их найти и как оформить, чтобы гарантировано получить кешбэк, — в инфографике Ria.ru.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, господдержка, кешбэк, россия, туризм, общество