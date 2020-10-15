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Как вернуть деньги за покупку туров по России
Второй этап программы туристического кешбэка — частичного возврата средств, потраченных на покупку путевок по России, — пройдет с 15 октября по 5 декабря 2020... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:02
2020-10-15T10:02
инфографика
господдержка
кешбэк
россия
туризм
общество
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Второй этап программы туристического кешбэка — частичного возврата средств, потраченных на покупку путевок по России, — пройдет с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Государство компенсирует путешественникам 20% стоимости туров или проживания в гостинице. Какие предложения будут участвовать в акции, где их найти и как оформить, чтобы гарантировано получить кешбэк, — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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инфографика, господдержка, кешбэк, россия, туризм, общество

Как вернуть деньги за покупку туров по России

10:02 15.10.2020
 
Читать ria.ru в
Второй этап программы туристического кешбэка — частичного возврата средств, потраченных на покупку путевок по России, — пройдет с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Государство компенсирует путешественникам 20% стоимости туров или проживания в гостинице. Какие предложения будут участвовать в акции, где их найти и как оформить, чтобы гарантировано получить кешбэк, — в инфографике Ria.ru.
 
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ИнфографикаГосподдержкаКешбэкРоссияТуризмОбщество
 
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