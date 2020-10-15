https://ria.ru/20201015/keshbek-1579889162.html
Как вернуть деньги за покупку туров по России
Второй этап программы туристического кешбэка — частичного возврата средств, потраченных на покупку путевок по России, — пройдет с 15 октября по 5 декабря 2020... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:02
2020-10-15T10:02
2020-10-15T10:02
инфографика
господдержка
кешбэк
россия
туризм
общество
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Второй этап программы туристического кешбэка — частичного возврата средств, потраченных на покупку путевок по России, — пройдет с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Государство компенсирует путешественникам 20% стоимости туров или проживания в гостинице. Какие предложения будут участвовать в акции, где их найти и как оформить, чтобы гарантировано получить кешбэк, — в инфографике Ria.ru.
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, господдержка, кешбэк, россия, туризм, общество