https://ria.ru/20201015/karabakh-1579882845.html

В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта

Азербайджан целенаправленно расширяет географию нагорнокарабахского конфликта, обстреливая территорию не только Карабаха, но и Армении, заявил МИД непризнанной... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:10

2020-10-15T09:10

2020-10-15T09:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> целенаправленно расширяет географию нагорнокарабахского конфликта, обстреливая территорию не только Карабаха, но и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, заявил МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."Азербайджан… не только отказывается от соблюдения гуманитарного перемирия, но и целенаправленно расширяет масштабы и географию агрессии. В частности, 14 октября вооруженные силы (Азербайджана) нанесли удар по территории Республики Армения, выводя угрозы региональному миру и безопасности на новый уровень", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в его <a href="https://telegram.me/s/Karabakh_MFA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Министерство также осудило обстрел госпиталя в Мартакерте, произошедший днем в среду."Самым решительным образом осуждаем преднамеренный обстрел азербайджанской стороной расположенного в северо-восточной части Республики Арцах госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица. Столь грубое нарушение законов и обычаев войны в очередной раз указывает на то, что в стремлении добиться своих геополитических целей тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов не остановится ни перед какими преступлениями", - говорится в заявлении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире