В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Барда
СТЕПАНАКЕРТ, 15 окт - РИА Новости. Азербайджан целенаправленно расширяет географию нагорнокарабахского конфликта, обстреливая территорию не только Карабаха, но и Армении, заявил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Азербайджан… не только отказывается от соблюдения гуманитарного перемирия, но и целенаправленно расширяет масштабы и географию агрессии. В частности, 14 октября вооруженные силы (Азербайджана) нанесли удар по территории Республики Армения, выводя угрозы региональному миру и безопасности на новый уровень", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в его Telegram-канале.
Министерство также осудило обстрел госпиталя в Мартакерте, произошедший днем в среду.
"Самым решительным образом осуждаем преднамеренный обстрел азербайджанской стороной расположенного в северо-восточной части Республики Арцах госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица. Столь грубое нарушение законов и обычаев войны в очередной раз указывает на то, что в стремлении добиться своих геополитических целей тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов не остановится ни перед какими преступлениями", - говорится в заявлении.
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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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