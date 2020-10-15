https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579880589.html
Химик оценила результаты взятых Greenpeace проб на Камчатке
Обнаружение ряда веществ в воде и морских организмах с Камчатки, образцы которых брали сотрудники Greenpeace, может говорить о некорректном и некачественном... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T08:42
2020-10-15T08:42
2020-10-15T09:03
greenpeace
загрязнение воды на камчатке
александр семенов
мгу имени м. в. ломоносова
камчатский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Обнаружение ряда веществ в воде и морских организмах с <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатки</a>, образцы которых брали сотрудники <a href="https://ria.ru/organization_Grinpis" target="_blank">Greenpeace</a>, может говорить о некорректном и некачественном отборе проб. Об этом РИА Новости заявила старший научный сотрудник Лаборатории минералогии Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, кандидат химических наук Анастасия Сергеева.Накануне российское отделение Greenpeace опубликовало первый отчет о результатах проб гидробионтов и воды, отобранных на Камчатке. Исследователи нашли компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения. Также в воде обнаружили диаллилсульфид, который может входить в том числе в состав биопестицидов. Кроме того, эксперты установили присутствие в пробах ряда металлов на уровне предельно допустимой концентрации (ПДК). Исследования на предмет компонентов ракетного топлива (гептила) и некоторых других показателей пока не завершены.Как указала собеседница агентства, сведения об обнаружении нефтяных фракций нужно уточнять, поскольку есть бензиновые, керосиновые и другие. По ее словам, загрязнение нефтепродуктами естественно для города, в котором есть порт."Если там превышение не на порядки, то ничего страшного, это обычное явление. Жирные кислоты и эфиры – так называемые триглицериды. Это жиры и масла, которые мы покупаем в магазине и употребляем в пищу – масло, маргарин, нормальный пищевой продукт", — пояснила химик.Найденные же хлорсодержащие соединения – это, как считает Сергеева, пестициды, которые сегодня широко используются от насекомых и для лечения и предотвращения мучнистой росы — заболевания растений. Эти вещества разрешены для использования в России.Коллега Сергеевой, доктор геолого-минералогических наук, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров сообщил РИА Новости, что при химическом или биологическом анализе должны быть соблюдены ряд пунктов. "Важно место, где собирались пробы, количество, в какую емкость отбиралась проба, по какой методике отбора, по какой методике проводим исследования, какая лаборатория. Нужно сопоставление данных с мировыми результатами", — сказал ученый.Он отметил, что публикация "голых" цифр по результатам анализов осложняет работу ученых и властей.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ им. М. В. Ломоносова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html
4
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
2020-10-15T08:42
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PT1M09S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
greenpeace, загрязнение воды на камчатке, александр семенов, мгу имени м. в. ломоносова, камчатский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.
Обнаружение ряда веществ в воде и морских организмах с Камчатки
, образцы которых брали сотрудники Greenpeace
, может говорить о некорректном и некачественном отборе проб. Об этом РИА Новости заявила старший научный сотрудник Лаборатории минералогии Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, кандидат химических наук Анастасия Сергеева.
Накануне российское отделение Greenpeace опубликовало первый отчет о результатах проб гидробионтов и воды, отобранных на Камчатке. Исследователи нашли компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения. Также в воде обнаружили диаллилсульфид, который может входить в том числе в состав биопестицидов.
Кроме того, эксперты установили присутствие в пробах ряда металлов на уровне предельно допустимой концентрации (ПДК). Исследования на предмет компонентов ракетного топлива (гептила) и некоторых других показателей пока не завершены.
"Я думаю, что количественные показатели (по металлам — Прим. ред.) не приведены, потому что превышений ПДК нет или они незначительны и характерны для нашего региона в целом. Например, 10-кратное превышение ПДК железа, в принципе, для наших вод — естественный процесс. <...> То есть это просто безопасные показатели. Но без количественной информации ни о каких превышениях ПДК выводов сделать нельзя", — отметила Сергеева.
Как указала собеседница агентства, сведения об обнаружении нефтяных фракций нужно уточнять, поскольку есть бензиновые, керосиновые и другие. По ее словам, загрязнение нефтепродуктами естественно для города, в котором есть порт.
"Если там превышение не на порядки, то ничего страшного, это обычное явление. Жирные кислоты и эфиры – так называемые триглицериды. Это жиры и масла, которые мы покупаем в магазине и употребляем в пищу – масло, маргарин, нормальный пищевой продукт", — пояснила химик.
Найденные же хлорсодержащие соединения – это, как считает Сергеева, пестициды, которые сегодня широко используются от насекомых и для лечения и предотвращения мучнистой росы — заболевания растений. Эти вещества разрешены для использования в России.
"Диаллилсульфид — это компонент чеснока, он действительно может входить в состав биопестицидов, если кто-то взял много чеснока и сделал из него вытяжку, экстракт, чтобы полить свои растения от тли. Но вообще если чеснок и масло вместе в анализах, то это значит, что проба была отобрана некачественно и некорректно, например, в банку из-под рыбы в масле — это просто "грязная" проба", — предположила ученая.
Коллега Сергеевой, доктор геолого-минералогических наук, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров сообщил РИА Новости, что при химическом или биологическом анализе должны быть соблюдены ряд пунктов.
"Важно место, где собирались пробы, количество, в какую емкость отбиралась проба, по какой методике отбора, по какой методике проводим исследования, какая лаборатория. Нужно сопоставление данных с мировыми результатами", — сказал ученый.
Он отметил, что публикация "голых" цифр по результатам анализов осложняет работу ученых и властей.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Семенов
отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.