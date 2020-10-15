https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579880589.html

Химик оценила результаты взятых Greenpeace проб на Камчатке

Обнаружение ряда веществ в воде и морских организмах с Камчатки, образцы которых брали сотрудники Greenpeace, может говорить о некорректном и некачественном... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:42

2020-10-15T08:42

2020-10-15T09:03

greenpeace

загрязнение воды на камчатке

александр семенов

мгу имени м. в. ломоносова

камчатский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Обнаружение ряда веществ в воде и морских организмах с <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатки</a>, образцы которых брали сотрудники <a href="https://ria.ru/organization_Grinpis" target="_blank">Greenpeace</a>, может говорить о некорректном и некачественном отборе проб. Об этом РИА Новости заявила старший научный сотрудник Лаборатории минералогии Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, кандидат химических наук Анастасия Сергеева.Накануне российское отделение Greenpeace опубликовало первый отчет о результатах проб гидробионтов и воды, отобранных на Камчатке. Исследователи нашли компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения. Также в воде обнаружили диаллилсульфид, который может входить в том числе в состав биопестицидов. Кроме того, эксперты установили присутствие в пробах ряда металлов на уровне предельно допустимой концентрации (ПДК). Исследования на предмет компонентов ракетного топлива (гептила) и некоторых других показателей пока не завершены.Как указала собеседница агентства, сведения об обнаружении нефтяных фракций нужно уточнять, поскольку есть бензиновые, керосиновые и другие. По ее словам, загрязнение нефтепродуктами естественно для города, в котором есть порт."Если там превышение не на порядки, то ничего страшного, это обычное явление. Жирные кислоты и эфиры – так называемые триглицериды. Это жиры и масла, которые мы покупаем в магазине и употребляем в пищу – масло, маргарин, нормальный пищевой продукт", — пояснила химик.Найденные же хлорсодержащие соединения – это, как считает Сергеева, пестициды, которые сегодня широко используются от насекомых и для лечения и предотвращения мучнистой росы — заболевания растений. Эти вещества разрешены для использования в России.Коллега Сергеевой, доктор геолого-минералогических наук, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров сообщил РИА Новости, что при химическом или биологическом анализе должны быть соблюдены ряд пунктов. "Важно место, где собирались пробы, количество, в какую емкость отбиралась проба, по какой методике отбора, по какой методике проводим исследования, какая лаборатория. Нужно сопоставление данных с мировыми результатами", — сказал ученый.Он отметил, что публикация "голых" цифр по результатам анализов осложняет работу ученых и властей.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ им. М. В. Ломоносова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.

https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html

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камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-15T08:42 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

greenpeace, загрязнение воды на камчатке, александр семенов, мгу имени м. в. ломоносова, камчатский край, общество