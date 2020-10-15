https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579878208.html

Биолог рассказала о беспрецедентном цветении фитопланктона на Камчатке

Ученые фиксируют беспрецедентное за последние 15 лет цветение фитопланктона в прибрежных водах Камчатки, это следствие климатических изменений, сообщила РИА... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:58

2020-10-15T07:58

2020-10-15T08:22

загрязнение воды на камчатке

игорь орлов

мгу имени м. в. ломоносова

владивосток

камчатский край

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Ученые фиксируют беспрецедентное за последние 15 лет цветение фитопланктона в прибрежных водах Камчатки, это следствие климатических изменений, сообщила РИА Новости замдиректора Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.По ее словам, любое цветение сопровождается отмиранием, отмирают и водоросли. Они могут продуцировать токсины напрямую, но даже в результате отмирания нетоксичных видов образуются вторичные метаболиты."Там формируются различные бактерии, организмы, которые могут вызывать вторую волну отрицательного действия. Масштабы этого явления сопоставимы с масштабами гибели животных (на Камчатке)", - отметила собеседница.Она рассказала, что основной причиной такой активности микроводорослей являются климатические изменения и в малой части – деятельность человека. Орлова отмечает, что за последние 30 лет ученые фиксируют рост числа экстремальных событий – землетрясений, оползней, природных пожаров и так далее, которые говорят о климатических изменениях."В масштабах планеты человеческий фактор есть, но его роль сильно преувеличена. В глобальном масштабе – только природа, которая может делать процессы более сильными или более слабыми", - добавила собеседница.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.

https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html

владивосток

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, игорь орлов, мгу имени м. в. ломоносова, владивосток, камчатский край