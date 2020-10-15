https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579878208.html
Биолог рассказала о беспрецедентном цветении фитопланктона на Камчатке
Ученые фиксируют беспрецедентное за последние 15 лет цветение фитопланктона в прибрежных водах Камчатки, это следствие климатических изменений, сообщила РИА... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:58
2020-10-15T07:58
2020-10-15T08:22
загрязнение воды на камчатке
игорь орлов
мгу имени м. в. ломоносова
владивосток
камчатский край
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости.</strong> Ученые фиксируют беспрецедентное за последние 15 лет цветение фитопланктона в прибрежных водах Камчатки, это следствие климатических изменений, сообщила РИА Новости замдиректора Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.По ее словам, любое цветение сопровождается отмиранием, отмирают и водоросли. Они могут продуцировать токсины напрямую, но даже в результате отмирания нетоксичных видов образуются вторичные метаболиты."Там формируются различные бактерии, организмы, которые могут вызывать вторую волну отрицательного действия. Масштабы этого явления сопоставимы с масштабами гибели животных (на Камчатке)", - отметила собеседница.Она рассказала, что основной причиной такой активности микроводорослей являются климатические изменения и в малой части – деятельность человека. Орлова отмечает, что за последние 30 лет ученые фиксируют рост числа экстремальных событий – землетрясений, оползней, природных пожаров и так далее, которые говорят о климатических изменениях."В масштабах планеты человеческий фактор есть, но его роль сильно преувеличена. В глобальном масштабе – только природа, которая может делать процессы более сильными или более слабыми", - добавила собеседница.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, игорь орлов, мгу имени м. в. ломоносова, владивосток, камчатский край
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Ученые фиксируют беспрецедентное за последние 15 лет цветение фитопланктона в прибрежных водах Камчатки, это следствие климатических изменений, сообщила РИА Новости замдиректора Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.
"(Фиксируются) случаи последствий цветения микроводорослей, когда гибнут тысячи тонн рыбы, моллюсков и других обитателей. Микроводоросли создают огромные биомассы. Цветение фитопланктона у берегов Камчатки было беспрецедентным за последние 15 лет, этот факт подтвержден – получена ретроспектива данных из космоса по хлорофиллу", - сказала Орлова.
По ее словам, любое цветение сопровождается отмиранием, отмирают и водоросли. Они могут продуцировать токсины напрямую, но даже в результате отмирания нетоксичных видов образуются вторичные метаболиты.
"Там формируются различные бактерии, организмы, которые могут вызывать вторую волну отрицательного действия. Масштабы этого явления сопоставимы с масштабами гибели животных (на Камчатке)", - отметила собеседница.
Она рассказала, что основной причиной такой активности микроводорослей являются климатические изменения и в малой части – деятельность человека. Орлова отмечает, что за последние 30 лет ученые фиксируют рост числа экстремальных событий – землетрясений, оползней, природных пожаров и так далее, которые говорят о климатических изменениях.
"Микроводоросли размером в несколько или десятки микрон – это тысячная доля человеческого волоса - очень быстро реагируют на климатические изменения, быстро делятся. "Красные приливы" отражают общую ситуацию, и изменения, которые происходят, сказываются на интенсивности этих явлений по всему миру. Но человек тоже играет свою роль. Например, в сельском хозяйстве в почву вносят миллионы тонн удобрений, часть которых попадает с полей стоками в водный бассейн. Микроводоросли получают остатки этих удобрений и используют их для своего мощного роста", - рассказала Орлова.
"В масштабах планеты человеческий фактор есть, но его роль сильно преувеличена. В глобальном масштабе – только природа, которая может делать процессы более сильными или более слабыми", - добавила собеседница.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.