Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html
Greenpeace прокомментировал одну из версий о загрязнении воды на Камчатке
Результаты анализов проб, выполненных по заказу российского отделения Greenpece, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:48
2020-10-15T07:58
загрязнение воды на камчатке
россия
мгу имени м. в. ломоносова
greenpeace
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578552889_0:94:1280:814_1400x0_80_0_0_5a9f29ee64c1c13db5695ba5d9d9e947.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Результаты анализов проб, выполненных по заказу российского отделения Greenpece, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на Камчатке, сообщил РИА Новости руководитель энергетической программы отделения <a href="https://ria.ru/organization_Grinpis" target="_blank">Greenpeace</a> Владимир Чупров.Российское отделение Greenpeace подтвердило подлинность анализов проб, сделанных на Камчатке, на содержание токсичного компонента ракетного топлива гептила. Согласно анализам, с которым ознакомилось РИА Новости, гептил не обнаружен.Эксперт уточнил, что анализы были взяты 1 и 4 октября во время пика загрязнения, поэтому если бы гептил был, продукты его распада были бы обнаружены."Сейчас мы работаем по биотоксинам. Ищем экспертов, кто бы мог объяснить, посмотреть по пробкам, был ли яд", - добавил Чупров.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ им. М.В. Ломоносова</a> Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578552889_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_8e6f024f9947fb2d033340f50d2a8417.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
загрязнение воды на камчатке, россия, мгу имени м. в. ломоносова, greenpeace, москва, происшествия

Greenpeace прокомментировал одну из версий о загрязнении воды на Камчатке

07:48 15.10.2020 (обновлено: 07:58 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Надежда ЕгороваХалактырский пляж на Камчатке
Халактырский пляж на Камчатке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Надежда Егорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Результаты анализов проб, выполненных по заказу российского отделения Greenpece, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на Камчатке, сообщил РИА Новости руководитель энергетической программы отделения Greenpeace Владимир Чупров.
Российское отделение Greenpeace подтвердило подлинность анализов проб, сделанных на Камчатке, на содержание токсичного компонента ракетного топлива гептила. Согласно анализам, с которым ознакомилось РИА Новости, гептил не обнаружен.
"Оказывается, что это направление становится малоперспективным для поиска. Были сделаны анализы воды и биообъектов (на содержание гептила), но это вряд ли выстрелит", - сказал Чупров.
Эксперт уточнил, что анализы были взяты 1 и 4 октября во время пика загрязнения, поэтому если бы гептил был, продукты его распада были бы обнаружены.
"Сейчас мы работаем по биотоксинам. Ищем экспертов, кто бы мог объяснить, посмотреть по пробкам, был ли яд", - добавил Чупров.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 18:53
На Камчатке нашли новые места выброса животных на берег
Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
 
Обсудить1
Загрязнение воды на КамчаткеРоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваGreenpeaceМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
08:56Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
08:55Штаб Байдена заявил, что он не встречался с сотрудником Burisma Пожарским
Лента новостейМолния