https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html
Greenpeace прокомментировал одну из версий о загрязнении воды на Камчатке
Результаты анализов проб, выполненных по заказу российского отделения Greenpece, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:48
2020-10-15T07:48
2020-10-15T07:58
загрязнение воды на камчатке
россия
мгу имени м. в. ломоносова
greenpeace
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578552889_0:94:1280:814_1400x0_80_0_0_5a9f29ee64c1c13db5695ba5d9d9e947.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Результаты анализов проб, выполненных по заказу российского отделения Greenpece, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на Камчатке, сообщил РИА Новости руководитель энергетической программы отделения <a href="https://ria.ru/organization_Grinpis" target="_blank">Greenpeace</a> Владимир Чупров.Российское отделение Greenpeace подтвердило подлинность анализов проб, сделанных на Камчатке, на содержание токсичного компонента ракетного топлива гептила. Согласно анализам, с которым ознакомилось РИА Новости, гептил не обнаружен.Эксперт уточнил, что анализы были взяты 1 и 4 октября во время пика загрязнения, поэтому если бы гептил был, продукты его распада были бы обнаружены."Сейчас мы работаем по биотоксинам. Ищем экспертов, кто бы мог объяснить, посмотреть по пробкам, был ли яд", - добавил Чупров.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ им. М.В. Ломоносова</a> Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578552889_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_8e6f024f9947fb2d033340f50d2a8417.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, россия, мгу имени м. в. ломоносова, greenpeace, москва, происшествия
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Результаты анализов проб, выполненных по заказу российского отделения Greenpece, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на Камчатке, сообщил РИА Новости руководитель энергетической программы отделения Greenpeace
Владимир Чупров.
Российское отделение Greenpeace подтвердило подлинность анализов проб, сделанных на Камчатке, на содержание токсичного компонента ракетного топлива гептила. Согласно анализам, с которым ознакомилось РИА Новости, гептил не обнаружен.
"Оказывается, что это направление становится малоперспективным для поиска. Были сделаны анализы воды и биообъектов (на содержание гептила), но это вряд ли выстрелит", - сказал Чупров.
Эксперт уточнил, что анализы были взяты 1 и 4 октября во время пика загрязнения, поэтому если бы гептил был, продукты его распада были бы обнаружены.
"Сейчас мы работаем по биотоксинам. Ищем экспертов, кто бы мог объяснить, посмотреть по пробкам, был ли яд", - добавил Чупров.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.
Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова
Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.