https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579877859.html

Greenpeace прокомментировал одну из версий о загрязнении воды на Камчатке

Результаты анализов проб, выполненных по заказу российского отделения Greenpece, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:48

2020-10-15T07:48

2020-10-15T07:58

загрязнение воды на камчатке

россия

мгу имени м. в. ломоносова

greenpeace

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Результаты анализов проб, выполненных по заказу российского отделения Greenpece, исключают из числа приоритетных версию о загрязнении гептилом акватории на Камчатке, сообщил РИА Новости руководитель энергетической программы отделения <a href="https://ria.ru/organization_Grinpis" target="_blank">Greenpeace</a> Владимир Чупров.Российское отделение Greenpeace подтвердило подлинность анализов проб, сделанных на Камчатке, на содержание токсичного компонента ракетного топлива гептила. Согласно анализам, с которым ознакомилось РИА Новости, гептил не обнаружен.Эксперт уточнил, что анализы были взяты 1 и 4 октября во время пика загрязнения, поэтому если бы гептил был, продукты его распада были бы обнаружены."Сейчас мы работаем по биотоксинам. Ищем экспертов, кто бы мог объяснить, посмотреть по пробкам, был ли яд", - добавил Чупров.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным Минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела.Накануне вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов рассказал РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГУ им. М.В. Ломоносова</a> Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.

https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, мгу имени м. в. ломоносова, greenpeace, москва, происшествия