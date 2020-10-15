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Гитарист Red Hot Chili Peppers представил клип на трек "Brand E"
Гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте представил в Сети клип на трек "Brand E". Композиция войдет в его грядущий альбом электронной музыки... РИА Новости, 15.10.2020
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культура
музыка
новости культуры
red hot chili peppers
лос-анджелес
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте представил в Сети клип на трек "Brand E". Композиция войдет в его грядущий альбом электронной музыки Maya. В абстрактном научно-фантастическом ролике, созданным Амалией Айронс, Фрушанте оказывается в разных местах Лос-Анджелеса среди гипнотических проекций. В клипе также появляется кошка. Она заменяет любимого питомца музыканта, в честь которого и назван будущий альбом. Песня "Brand E" следует за синглами "Amethblowl" и "Usbrup pensul", которые Джон Фрушанте выпустил ранее. Эти песни тоже будут включены в сборник Maya. Релиз альбома запланирован на 23 октября.
https://ria.ru/20201013/feduk-1579403458.html
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музыка, новости культуры, red hot chili peppers, лос-анджелес

Гитарист Red Hot Chili Peppers представил клип на трек "Brand E"

00:21 15.10.2020 (обновлено: 00:23 15.10.2020)
 
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте представил в Сети клип на трек "Brand E". Композиция войдет в его грядущий альбом электронной музыки Maya.
В абстрактном научно-фантастическом ролике, созданным Амалией Айронс, Фрушанте оказывается в разных местах Лос-Анджелеса среди гипнотических проекций. В клипе также появляется кошка. Она заменяет любимого питомца музыканта, в честь которого и назван будущий альбом.
Песня "Brand E" следует за синглами "Amethblowl" и "Usbrup pensul", которые Джон Фрушанте выпустил ранее. Эти песни тоже будут включены в сборник Maya.
Релиз альбома запланирован на 23 октября.
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