https://ria.ru/20201015/johnfrusciante-1579826672.html

Гитарист Red Hot Chili Peppers представил клип на трек "Brand E"

Гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте представил в Сети клип на трек "Brand E". Композиция войдет в его грядущий альбом электронной музыки... РИА Новости, 15.10.2020

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культура

музыка

новости культуры

red hot chili peppers

лос-анджелес

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте представил в Сети клип на трек "Brand E". Композиция войдет в его грядущий альбом электронной музыки Maya. В абстрактном научно-фантастическом ролике, созданным Амалией Айронс, Фрушанте оказывается в разных местах Лос-Анджелеса среди гипнотических проекций. В клипе также появляется кошка. Она заменяет любимого питомца музыканта, в честь которого и назван будущий альбом. Песня "Brand E" следует за синглами "Amethblowl" и "Usbrup pensul", которые Джон Фрушанте выпустил ранее. Эти песни тоже будут включены в сборник Maya. Релиз альбома запланирован на 23 октября.

https://ria.ru/20201013/feduk-1579403458.html

лос-анджелес

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, red hot chili peppers, лос-анджелес