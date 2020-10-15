https://ria.ru/20201015/ivleeva--1579958957.html
Поклонники заметили оптическую иллюзию на фото Ивлеевой
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, который удивил подписчиков. Поклонники звезды заметили на фотографии... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:35
2020-10-15T15:35
2020-10-15T15:35
шоубиз
анастасия ивлеева
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости</strong>. Блогер и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Анастасия Ивлеева</a> опубликовала на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGSMRvVBmiv/" target="_blank">Instagram</a> снимок, который удивил подписчиков. Поклонники звезды заметили на фотографии "обман зрения".В кадре девушка позирует в мини-платье черного цвета и длинном тренче со змеиным принтом.<br>- lady, - подписала фотографию знаменитость.Пользователи Сети заметили оптическую иллюзию на снимке Насти Ивлеевой - совершенно не видно второй ноги звезды:- Выглядит как будто у тебя одна нога.<br>- Оптическая иллюзия.<br>- Нога будто одна. Вторая спряталась.
https://ria.ru/20201011/ivleeva-1579310061.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ивлеева