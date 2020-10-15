https://ria.ru/20201015/immunitet-1579920487.html

Попова рассказала об исследованиях популяционного иммунитета к COVID-19

Исследования в 26 регионах РФ говорят, что людей, выработавших иммунитет, достаточное количество, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:29

2020-10-15T12:29

2020-10-15T12:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российский союз промышленников и предпринимателей

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Исследования в 26 регионах РФ говорят, что людей, выработавших иммунитет, достаточное количество, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Наши исследования, которые мы проводим в 26 регионах РФ, исследования популяционного иммунитета говорят, что людей, встретившихся с вирусом, выработавших иммунитет, достаточное количество", - сказала она на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза промышленников и предпринимателей</a>, проходящем в онлайн-режиме.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество