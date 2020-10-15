https://ria.ru/20201015/ikony--1579942098.html

"Четырехрукую" икону и надгробие покажут на выставке в Москве

Фотографию иконы, на которой при реставрации проявились два лика и четыре руки, а также воссозданное надгробие покажут на выставке "Окно в прошлое. К 70-летию... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:52

2020-10-15T13:52

2020-10-15T19:20

религия и мировоззрение

религия

реставрация

новости - религия и мировоззрение

москва

живопись

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152039/32/1520393278_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_bd1f01349e4cfdff91d07793035a8710.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Фотографию иконы, на которой при реставрации проявились два лика и четыре руки, а также воссозданное надгробие покажут на выставке "Окно в прошлое. К 70-летию реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублева", которая открывается в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости в музее."В этом есть элемент чуда. Самая древняя икона нашего собрания – Спас Вседержитель XIII века. Когда она попала в наш музей, это была черная доска. Предполагали, что там может быть что-то древнее. И тут на столе у реставратора на иконе проступает изображение", – рассказала РИА Новости главный хранитель музея и один из кураторов выставки Оксана Смирнова.По ее словам, зрители также увидят икону, на которой полностью поменялось изображение. "К реставратору попала икона с изображением одного святого, а в процессе был открыт более древний слой: там был написан другой святой, который смотрит в другую сторону. И будет представлена фотография, где одновременно на иконе видно два лика, четыре руки", - рассказала хранитель.Всего на выставке "Окно в прошлое" представят около 40 экспонатов, среди которых иконы, старопечатные книги, гравюры, шитье, каменное надгробие и предметы декоративно-прикладного искусства."У музея очень широкий спектр реставрационных возможностей. Когда музей создавали, в основе его композиции были иконы, и в мастерской музея занимались только живописью. Но со временем появились реставраторы по металлу, переплетам, скульптуре. Так, два года назад мы прибрели скульптуру Параскевы Пятницы - ее впервые покажут зрителем. Есть у нас и реставраторы по камню: мы покажем отреставрированное надгробие, которое было разбито, его расчистили и склеили", - подытожила собеседник агентства.

https://ria.ru/20201006/rublev-1578389853.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, реставрация, новости - религия и мировоззрение, москва, живопись