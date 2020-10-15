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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201015/ikony--1579942098.html
"Четырехрукую" икону и надгробие покажут на выставке в Москве
Фотографию иконы, на которой при реставрации проявились два лика и четыре руки, а также воссозданное надгробие покажут на выставке "Окно в прошлое. К 70-летию... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:52
2020-10-15T19:20
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Фотографию иконы, на которой при реставрации проявились два лика и четыре руки, а также воссозданное надгробие покажут на выставке "Окно в прошлое. К 70-летию реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублева", которая открывается в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости в музее."В этом есть элемент чуда. Самая древняя икона нашего собрания – Спас Вседержитель XIII века. Когда она попала в наш музей, это была черная доска. Предполагали, что там может быть что-то древнее. И тут на столе у реставратора на иконе проступает изображение", – рассказала РИА Новости главный хранитель музея и один из кураторов выставки Оксана Смирнова.По ее словам, зрители также увидят икону, на которой полностью поменялось изображение. "К реставратору попала икона с изображением одного святого, а в процессе был открыт более древний слой: там был написан другой святой, который смотрит в другую сторону. И будет представлена фотография, где одновременно на иконе видно два лика, четыре руки", - рассказала хранитель.Всего на выставке "Окно в прошлое" представят около 40 экспонатов, среди которых иконы, старопечатные книги, гравюры, шитье, каменное надгробие и предметы декоративно-прикладного искусства."У музея очень широкий спектр реставрационных возможностей. Когда музей создавали, в основе его композиции были иконы, и в мастерской музея занимались только живописью. Но со временем появились реставраторы по металлу, переплетам, скульптуре. Так, два года назад мы прибрели скульптуру Параскевы Пятницы - ее впервые покажут зрителем. Есть у нас и реставраторы по камню: мы покажем отреставрированное надгробие, которое было разбито, его расчистили и склеили", - подытожила собеседник агентства.
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религия, реставрация, новости - религия и мировоззрение, москва, живопись

"Четырехрукую" икону и надгробие покажут на выставке в Москве

13:52 15.10.2020 (обновлено: 19:20 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспонаты музея материальной культуры старообрядцев Забайкалья в Бурятии
Экспонаты музея материальной культуры старообрядцев Забайкалья в Бурятии - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Фотографию иконы, на которой при реставрации проявились два лика и четыре руки, а также воссозданное надгробие покажут на выставке "Окно в прошлое. К 70-летию реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублева", которая открывается в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости в музее.
"В этом есть элемент чуда. Самая древняя икона нашего собрания – Спас Вседержитель XIII века. Когда она попала в наш музей, это была черная доска. Предполагали, что там может быть что-то древнее. И тут на столе у реставратора на иконе проступает изображение", – рассказала РИА Новости главный хранитель музея и один из кураторов выставки Оксана Смирнова.
По ее словам, зрители также увидят икону, на которой полностью поменялось изображение. "К реставратору попала икона с изображением одного святого, а в процессе был открыт более древний слой: там был написан другой святой, который смотрит в другую сторону. И будет представлена фотография, где одновременно на иконе видно два лика, четыре руки", - рассказала хранитель.
Всего на выставке "Окно в прошлое" представят около 40 экспонатов, среди которых иконы, старопечатные книги, гравюры, шитье, каменное надгробие и предметы декоративно-прикладного искусства.
"У музея очень широкий спектр реставрационных возможностей. Когда музей создавали, в основе его композиции были иконы, и в мастерской музея занимались только живописью. Но со временем появились реставраторы по металлу, переплетам, скульптуре. Так, два года назад мы прибрели скульптуру Параскевы Пятницы - ее впервые покажут зрителем. Есть у нас и реставраторы по камню: мы покажем отреставрированное надгробие, которое было разбито, его расчистили и склеили", - подытожила собеседник агентства.
Настенная картинка Даниил Викулов. Андрей Денисов, представленная на выставке Старообрядческая графика. Рисованный лубок из частных собраний в музее Рублева - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 13:54Культура
Выставка старообрядческой графики открылась в музее Рублева
 
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