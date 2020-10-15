https://ria.ru/20201015/gurev-1580800425.html

Гурьев возглавил Координационный совета РСПП по противодействию COVID-19

Бюро Правления РСПП утвердило президента РАПУ, генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:34

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андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Бюро Правления РСПП утвердило президента РАПУ, генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_FosAgro" target="_blank">ФосАгро</a>. С момента создания Координационного совета в марте текущего года его работу возглавлял президент РСПП Александр Шохин. Член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев занимал должность сопредседателя совета со стороны крупной промышленности. По словам Гурьева<strong>, </strong>благодаря масштабной работе, проведенной Координационным советом, была заложена надежная база, которая поможет бизнесу сохранить здоровье трудовых коллективов в период осеннего роста заболеваемости."Вирус никуда не исчез, он среди нас. Поэтому сейчас главное – сохранять все меры профилактики и поддерживать налаженное за последний год сотрудничество бизнеса и государства. Это позволит нам уверенно дождаться массового производства вакцины от COVID-19 и эффективно организовать прививочную кампанию на предприятиях. Будем продолжать эту работу", - сказал Гурьев.

https://ria.ru/20201014/fosagro-1579818216.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика