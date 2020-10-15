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Гурьев возглавил Координационный совета РСПП по противодействию COVID-19
Бюро Правления РСПП утвердило президента РАПУ, генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:34
2020-10-21T12:35
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Бюро Правления РСПП утвердило президента РАПУ, генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_FosAgro" target="_blank">ФосАгро</a>. С момента создания Координационного совета в марте текущего года его работу возглавлял президент РСПП Александр Шохин. Член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев занимал должность сопредседателя совета со стороны крупной промышленности. По словам Гурьева<strong>, </strong>благодаря масштабной работе, проведенной Координационным советом, была заложена надежная база, которая поможет бизнесу сохранить здоровье трудовых коллективов в период осеннего роста заболеваемости."Вирус никуда не исчез, он среди нас. Поэтому сейчас главное – сохранять все меры профилактики и поддерживать налаженное за последний год сотрудничество бизнеса и государства. Это позволит нам уверенно дождаться массового производства вакцины от COVID-19 и эффективно организовать прививочную кампанию на предприятиях. Будем продолжать эту работу", - сказал Гурьев.
https://ria.ru/20201014/fosagro-1579818216.html
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

Гурьев возглавил Координационный совета РСПП по противодействию COVID-19

12:34 15.10.2020 (обновлено: 12:35 21.10.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Бюро Правления РСПП утвердило президента РАПУ, генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ФосАгро.
С момента создания Координационного совета в марте текущего года его работу возглавлял президент РСПП Александр Шохин. Член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев занимал должность сопредседателя совета со стороны крупной промышленности.
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По словам Гурьева, благодаря масштабной работе, проведенной Координационным советом, была заложена надежная база, которая поможет бизнесу сохранить здоровье трудовых коллективов в период осеннего роста заболеваемости.
"Вирус никуда не исчез, он среди нас. Поэтому сейчас главное – сохранять все меры профилактики и поддерживать налаженное за последний год сотрудничество бизнеса и государства. Это позволит нам уверенно дождаться массового производства вакцины от COVID-19 и эффективно организовать прививочную кампанию на предприятиях. Будем продолжать эту работу", - сказал Гурьев.
 
Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
 
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