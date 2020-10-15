https://ria.ru/20201015/gurev-1580800425.html
Гурьев возглавил Координационный совета РСПП по противодействию COVID-19
Бюро Правления РСПП утвердило президента РАПУ, генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:34
2020-10-15T12:34
2020-10-21T12:35
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Бюро Правления РСПП утвердило президента РАПУ, генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_FosAgro" target="_blank">ФосАгро</a>. С момента создания Координационного совета в марте текущего года его работу возглавлял президент РСПП Александр Шохин. Член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев занимал должность сопредседателя совета со стороны крупной промышленности. По словам Гурьева<strong>, </strong>благодаря масштабной работе, проведенной Координационным советом, была заложена надежная база, которая поможет бизнесу сохранить здоровье трудовых коллективов в период осеннего роста заболеваемости."Вирус никуда не исчез, он среди нас. Поэтому сейчас главное – сохранять все меры профилактики и поддерживать налаженное за последний год сотрудничество бизнеса и государства. Это позволит нам уверенно дождаться массового производства вакцины от COVID-19 и эффективно организовать прививочную кампанию на предприятиях. Будем продолжать эту работу", - сказал Гурьев.
https://ria.ru/20201014/fosagro-1579818216.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Бюро Правления РСПП утвердило президента РАПУ, генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева председателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ФосАгро
.
С момента создания Координационного совета в марте текущего года его работу возглавлял президент РСПП Александр Шохин. Член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев занимал должность сопредседателя совета со стороны крупной промышленности.
По словам Гурьева, благодаря масштабной работе, проведенной Координационным советом, была заложена надежная база, которая поможет бизнесу сохранить здоровье трудовых коллективов в период осеннего роста заболеваемости.
"Вирус никуда не исчез, он среди нас. Поэтому сейчас главное – сохранять все меры профилактики и поддерживать налаженное за последний год сотрудничество бизнеса и государства. Это позволит нам уверенно дождаться массового производства вакцины от COVID-19 и эффективно организовать прививочную кампанию на предприятиях. Будем продолжать эту работу", - сказал Гурьев.