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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201015/gruppa-1579921778.html
В Поморье создадут рабочую группу по развитию региональных ООПТ
Правительство и депутатский корпус Архангельской области создадут рабочую группу по развитию сети особо охраняемых природных территорий регионального значения,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:34
2020-10-15T12:34
архангельская область
александр дятлов
александр цыбульский
архангельское областное собрание депутатов
архангельская область
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт— РИА Новости.</strong> Правительство и депутатский корпус <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> создадут рабочую группу по развитию сети особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.Такое решение принято на совещании в областном правительстве под руководством главы региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Цыбульского</a>. В состав рабочей группы войдут представители регионального правительства, депутатского корпуса, лесопромышленных предприятий, природоохранных и научных организаций, муниципальных образований, общественности и федеральных ООПТ.Позицию законодателей будет представлять заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов, председатель комитета по лесопромышленному комплексу, экологии и природопользованию <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-dyatlov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дятлов</a>."По инициативе Александра Цыбульского впервые в России будет создана рабочая группа для обсуждения вопросов, связанных с развитием особо охраняемых природных территорий. Губернатор предложил мне войти в ее состав, чтобы мы могли сразу выходить с законодательными инициативами как на федеральный, так и на региональный уровень. Сегодня существует проблема, что государство дает лесфонд для предприятий ЛПК для реализации инвестиционных проектов. После этого экологические организации просят создать на этом участке ООПТ. Все это затрудняет реализацию инвестиционных проектов, ведет к сокращению арендной базы, работников предприятий, снижению наполняемости регионального и муниципального бюджетов", – приводятся в сообщении слова Дятлова.Депутат напомнил, что при создании Двинско-Пинежского заказника главы районов и местные жители высказались против этой инициативы, в итоге границы заказника были уменьшены."Поэтому при создании сети ООПТ важно учитывать мнение не только природоохранных организаций, но и, в первую очередь, местных жителей и муниципальной власти. Плюс к этому все расходы по созданию, охране и пожаротушению новых заказников лягут на региональный бюджет, и здесь так же надо реально оценивать финансовые возможности в ситуации кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией", – заключил Дятлов.
https://ria.ru/20200923/zakon-1577664314.html
архангельская область
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александр дятлов, александр цыбульский, архангельское областное собрание депутатов, архангельская область

В Поморье создадут рабочую группу по развитию региональных ООПТ

12:34 15.10.2020
 
© Фото : Глеб КузнецовКенозерский национальный парк
Кенозерский национальный парк - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Глеб Кузнецов
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт— РИА Новости. Правительство и депутатский корпус Архангельской области создадут рабочую группу по развитию сети особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.
Такое решение принято на совещании в областном правительстве под руководством главы региона Александра Цыбульского. В состав рабочей группы войдут представители регионального правительства, депутатского корпуса, лесопромышленных предприятий, природоохранных и научных организаций, муниципальных образований, общественности и федеральных ООПТ.
Позицию законодателей будет представлять заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов, председатель комитета по лесопромышленному комплексу, экологии и природопользованию Александр Дятлов.
"По инициативе Александра Цыбульского впервые в России будет создана рабочая группа для обсуждения вопросов, связанных с развитием особо охраняемых природных территорий. Губернатор предложил мне войти в ее состав, чтобы мы могли сразу выходить с законодательными инициативами как на федеральный, так и на региональный уровень. Сегодня существует проблема, что государство дает лесфонд для предприятий ЛПК для реализации инвестиционных проектов. После этого экологические организации просят создать на этом участке ООПТ. Все это затрудняет реализацию инвестиционных проектов, ведет к сокращению арендной базы, работников предприятий, снижению наполняемости регионального и муниципального бюджетов", – приводятся в сообщении слова Дятлова.
Депутат напомнил, что при создании Двинско-Пинежского заказника главы районов и местные жители высказались против этой инициативы, в итоге границы заказника были уменьшены.
"Поэтому при создании сети ООПТ важно учитывать мнение не только природоохранных организаций, но и, в первую очередь, местных жителей и муниципальной власти. Плюс к этому все расходы по созданию, охране и пожаротушению новых заказников лягут на региональный бюджет, и здесь так же надо реально оценивать финансовые возможности в ситуации кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией", – заключил Дятлов.
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Архангельская областьАлександр ДятловАлександр ЦыбульскийАрхангельское областное Собрание депутатовАрхангельская область
 
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