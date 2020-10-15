МИД Греции заявил протест Турции из-за задержки самолета с главой МИД
© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции, архивное фото
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости. Греция рассматривает как провокацию действия Турции, задержавшей разрешение на пролет правительственного самолета Греции с министром иностранных дел на борту, Афины выразили протест Анкаре, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в четверг.
"Министерство иностранных дел предприняло необходимые действия и заявило протест. Это еще один вызов в продолжающихся провокациях турецкой стороны. Я хотел бы отметить тот факт, что были даны разные объяснения и с турецкой стороны, и я надеюсь, что подобные факты и события не повторятся в будущем", - сказал Петсас.
Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет Греции над турецко-иракской границей к северу от Мосула, отказавшись предоставить разрешение на пролет, которое они одобрили немного ранее. На борту корабля находился министр иностранных дел Никос Дендиас, возвращавшийся в Афины. Как сообщило греческое общественное телевидение ERT, турецкие власти были уведомлены о рейсе VIP и дали разрешение на полет, но отозвали его при приближении к границе. Самолет был вынужден снизить высоту и делать круги, пока проблема не была решена. Самолёт приземлился в аэропорту Элевсина вблизи Афин около полуночи.
В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.
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