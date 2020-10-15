Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/gretsiya-1579982746.html
МИД Греции заявил протест Турции из-за задержки самолета с главой МИД
Греция рассматривает как провокацию действия Турции, задержавшей разрешение на пролет правительственного самолета Греции с министром иностранных дел на борту,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:26
2020-10-15T17:26
никос дендиас
греция
турция
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/96329/86/963298692_0:0:631:354_1400x0_80_0_0_6cf5a7b3af6ca239362a691675b6b09a.jpg
<strong>АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греция</a> рассматривает как провокацию действия <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, задержавшей разрешение на пролет правительственного самолета Греции с министром иностранных дел на борту, <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афины</a> выразили протест <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в четверг."Министерство иностранных дел предприняло необходимые действия и заявило протест. Это еще один вызов в продолжающихся провокациях турецкой стороны. Я хотел бы отметить тот факт, что были даны разные объяснения и с турецкой стороны, и я надеюсь, что подобные факты и события не повторятся в будущем", - сказал Петсас.Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет Греции над турецко-иракской границей к северу от <a href="http://ria.ru/location_Mosul/" target="_blank" data-auto="true">Мосула</a>, отказавшись предоставить разрешение на пролет, которое они одобрили немного ранее. На борту корабля находился министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a>, возвращавшийся в Афины. Как сообщило греческое общественное телевидение ERT, турецкие власти были уведомлены о рейсе VIP и дали разрешение на полет, но отозвали его при приближении к границе. Самолет был вынужден снизить высоту и делать круги, пока проблема не была решена. Самолёт приземлился в аэропорту Элевсина вблизи Афин около полуночи.В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.
https://ria.ru/20201015/turtsiya-1579923652.html
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578112095.html
1
греция
турция
афины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/96329/86/963298692_0:0:591:443_1400x0_80_0_0_c77b3dd8aa8be97d66db54f288e64ab6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никос дендиас, греция, турция, афины, в мире

МИД Греции заявил протест Турции из-за задержки самолета с главой МИД

17:26 15.10.2020
 
© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции, архивное фото
Министерство иностранных дел Греции, архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости. Греция рассматривает как провокацию действия Турции, задержавшей разрешение на пролет правительственного самолета Греции с министром иностранных дел на борту, Афины выразили протест Анкаре, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в четверг.
"Министерство иностранных дел предприняло необходимые действия и заявило протест. Это еще один вызов в продолжающихся провокациях турецкой стороны. Я хотел бы отметить тот факт, что были даны разные объяснения и с турецкой стороны, и я надеюсь, что подобные факты и события не повторятся в будущем", - сказал Петсас.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 12:43
Турция объяснила инцидент с самолетом греческого министра
Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет Греции над турецко-иракской границей к северу от Мосула, отказавшись предоставить разрешение на пролет, которое они одобрили немного ранее. На борту корабля находился министр иностранных дел Никос Дендиас, возвращавшийся в Афины. Как сообщило греческое общественное телевидение ERT, турецкие власти были уведомлены о рейсе VIP и дали разрешение на полет, но отозвали его при приближении к границе. Самолет был вынужден снизить высоту и делать круги, пока проблема не была решена. Самолёт приземлился в аэропорту Элевсина вблизи Афин около полуночи.
В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.
Бодрум. Вид на бухту Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 16:39Туризм
Великобритания исключила Турцию из списка безопасных стран
 
Обсудить1
Никос ДендиасГрецияТурцияАфиныВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:13В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Лента новостейМолния