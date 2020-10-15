https://ria.ru/20201015/gretsiya-1579982746.html

МИД Греции заявил протест Турции из-за задержки самолета с главой МИД

Греция рассматривает как провокацию действия Турции, задержавшей разрешение на пролет правительственного самолета Греции с министром иностранных дел на борту,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:26

2020-10-15T17:26

2020-10-15T17:26

никос дендиас

греция

турция

афины

в мире

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<strong>АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греция</a> рассматривает как провокацию действия <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, задержавшей разрешение на пролет правительственного самолета Греции с министром иностранных дел на борту, <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афины</a> выразили протест <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в четверг."Министерство иностранных дел предприняло необходимые действия и заявило протест. Это еще один вызов в продолжающихся провокациях турецкой стороны. Я хотел бы отметить тот факт, что были даны разные объяснения и с турецкой стороны, и я надеюсь, что подобные факты и события не повторятся в будущем", - сказал Петсас.Турецкие власти в среду вечером в течение 20 минут держали правительственный самолет Греции над турецко-иракской границей к северу от <a href="http://ria.ru/location_Mosul/" target="_blank" data-auto="true">Мосула</a>, отказавшись предоставить разрешение на пролет, которое они одобрили немного ранее. На борту корабля находился министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a>, возвращавшийся в Афины. Как сообщило греческое общественное телевидение ERT, турецкие власти были уведомлены о рейсе VIP и дали разрешение на полет, но отозвали его при приближении к границе. Самолет был вынужден снизить высоту и делать круги, пока проблема не была решена. Самолёт приземлился в аэропорту Элевсина вблизи Афин около полуночи.В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон.

https://ria.ru/20201015/turtsiya-1579923652.html

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578112095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никос дендиас, греция, турция, афины, в мире