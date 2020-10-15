https://ria.ru/20201015/gran-pri-1579981575.html

"ФосАгро" удостоена Гран-при Всероссийского конкурса РСПП

ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, завоевала Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:47

2020-10-15T17:47

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андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Российская вертикально-интегрированная компания <strong> "</strong>ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, завоевала Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019", проводимого <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российским союзом промышленников и предпринимателей</a>, сообщает пресс-служба компанииГран-При в истории конкурса, который проводится с 1997 года, вручался дважды и оба раза им была удостоена компания "ФосАгро"."Эта победа – заслуга каждого работника, каждого члена многотысячного трудового коллектива "<a href="http://ria.ru/organization_FosAgro/" target="_blank" data-auto="true">ФосАгро</a>". Так совпало, что съезд РСПП и вручение наград конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" проходит спустя несколько дней после дня рождения компании "ФосАгро". Компании исполнилось 19 лет, и мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому. Самое главное – благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях, нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. В условиях пандемии мы не сбавили обороты – компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды. Мы приложим все усилия, чтобы вновь подтвердить высокое звание одного из лидеров российского бизнеса", — сказал генеральный директор "ФосАгро" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Gurev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Гурьев</a>.Пресс-служба отмечает, что, принимая решение о присуждении Гран-При, жюри отметило устойчивую динамику роста производственных показателей компании, рост производительности труда, программы развития кадров, уровень финансирования и масштабы проектов в области природоохранной деятельности, высокий уровень социальной защиты работников, гарантированный коллективными договорами, активное участие компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия, масштаб благотворительных программ, реализуемых в соответствии со стратегией социальной ответственности.

https://ria.ru/20201014/fosagro-1579818216.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика