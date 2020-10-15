"ФосАгро" удостоена Гран-при Всероссийского конкурса РСПП
17:47 15.10.2020 (обновлено: 18:27 15.10.2020)
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Российская вертикально-интегрированная компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, завоевала Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019", проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба компании
Гран-При в истории конкурса, который проводится с 1997 года, вручался дважды и оба раза им была удостоена компания "ФосАгро".
"Эта победа – заслуга каждого работника, каждого члена многотысячного трудового коллектива "ФосАгро". Так совпало, что съезд РСПП и вручение наград конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" проходит спустя несколько дней после дня рождения компании "ФосАгро". Компании исполнилось 19 лет, и мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому. Самое главное – благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях, нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. В условиях пандемии мы не сбавили обороты – компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды. Мы приложим все усилия, чтобы вновь подтвердить высокое звание одного из лидеров российского бизнеса", — сказал генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев.
Пресс-служба отмечает, что, принимая решение о присуждении Гран-При, жюри отметило устойчивую динамику роста производственных показателей компании, рост производительности труда, программы развития кадров, уровень финансирования и масштабы проектов в области природоохранной деятельности, высокий уровень социальной защиты работников, гарантированный коллективными договорами, активное участие компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия, масштаб благотворительных программ, реализуемых в соответствии со стратегией социальной ответственности.
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