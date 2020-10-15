https://ria.ru/20201015/gomes-1579713672.html
СМИ: Селена Гомес снимется в триллере похожем на "Черного лебедя"
СМИ узнали, певица и актриса Селена Гомес исполнит главную роль в психологическом триллере похожем на "Черного лебедя" (2010 год) с Натали Портман. Современный... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T01:47
2020-10-15T01:47
2020-10-15T01:47
культура
селена гомес
кино и сериалы
новости культуры
netflix
натали портман
нью-йорк (город)
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> СМИ узнали, певица и актриса Селена Гомес исполнит главную роль в психологическом триллере похожем на "Черного лебедя" (2010 год) с Натали Портман. Современный проект связан с модой и называется Dollhouse ("Кукольный дом"), <a href="https://deadline.com/2020/10/selena-gomez-taking-up-residence-in-dollhouse-for-stx-21-laps-1234596656/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, она также будет продюсировать фильм вместе с Шоном Леви и Дэном Коэном.Сейчас ведутся поиски режиссера, сценарий уже готов. Его написал Майкл Пэйсли, известный по работе над сериалом Netflix "Ведьмак". Подробности сюжета, как и дата выхода триллера, пока держатся в секрете. Но ожидается, что действие развернется в модном обществе Нью-Йорка.
https://ria.ru/20201012/sandra-o-1579377470.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
селена гомес, кино и сериалы, новости культуры, netflix, натали портман, нью-йорк (город)