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Генпрокурор поручил проверить выполнение "Дальневосточного гектара"
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов по итогам приемов граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске поручил проверить, как выполняется программа... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T06:04
2020-10-15T06:04
россия
дальневосточный гектар
игорь краснов
дальний восток
генеральная прокуратура рф
южно-сахалинск
петропавловск-камчатский
общество
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов по итогам приемов граждан в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a> и <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинске</a> поручил проверить, как выполняется программа "<a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_gektar/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточный гектар</a>", в том числе выяснить, насколько своевременно выделяет средства Минвостокразвития.Краснов провел прием граждан на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> в среду и четверг в рамках рабочего визита, который продлится до 16 октября.Генпрокурор заявил о недопустимости дискредитации "этой важной госпрограммы".По словам Краснова, проверка пройдет на региональном и федеральном уровнях. В частности, он поручил сотрудникам <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ отдельно выехать на Дальний Восток."Надо еще проверить Минвостокразвития - насколько своевременно были бюджетные денежные средства доведены до получателей", - добавил <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank">Краснов</a>.
https://ria.ru/20200918/gektar-1577422865.html
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россия
дальний восток
южно-сахалинск
петропавловск-камчатский
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россия, дальневосточный гектар, игорь краснов, дальний восток, генеральная прокуратура рф, южно-сахалинск, петропавловск-камчатский, общество

Генпрокурор поручил проверить выполнение "Дальневосточного гектара"

06:04 15.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов по итогам приемов граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске поручил проверить, как выполняется программа "Дальневосточный гектар", в том числе выяснить, насколько своевременно выделяет средства Минвостокразвития.
Краснов провел прием граждан на Дальнем Востоке в среду и четверг в рамках рабочего визита, который продлится до 16 октября.
"Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры <...> по "Дальневосточному гектару". Вы (Главное управление Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства - ред.) проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма и что у нас делают чиновники. И куда деньги-то идут - деньги, которые выделяются на эту госпрограмму", - сказал Краснов.
Генпрокурор заявил о недопустимости дискредитации "этой важной госпрограммы".
По словам Краснова, проверка пройдет на региональном и федеральном уровнях. В частности, он поручил сотрудникам Генпрокуратуры РФ отдельно выехать на Дальний Восток.
"Надо еще проверить Минвостокразвития - насколько своевременно были бюджетные денежные средства доведены до получателей", - добавил Краснов.
Презентация идей по освоению дальневосточных гектаров - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 09:15
Утверждены критерии использования дальневосточного гектара
 
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РоссияДальневосточный гектарИгорь КрасновДальний ВостокГенеральная прокуратура РФЮжно-СахалинскПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
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