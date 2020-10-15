https://ria.ru/20201015/gektar-1579874864.html
Генпрокурор поручил проверить выполнение "Дальневосточного гектара"
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов по итогам приемов граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске поручил проверить, как выполняется программа... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T06:04
2020-10-15T06:04
2020-10-15T06:04
россия
дальневосточный гектар
игорь краснов
дальний восток
генеральная прокуратура рф
южно-сахалинск
петропавловск-камчатский
общество
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов по итогам приемов граждан в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a> и <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинске</a> поручил проверить, как выполняется программа "<a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_gektar/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточный гектар</a>", в том числе выяснить, насколько своевременно выделяет средства Минвостокразвития.Краснов провел прием граждан на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> в среду и четверг в рамках рабочего визита, который продлится до 16 октября.Генпрокурор заявил о недопустимости дискредитации "этой важной госпрограммы".По словам Краснова, проверка пройдет на региональном и федеральном уровнях. В частности, он поручил сотрудникам <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ отдельно выехать на Дальний Восток."Надо еще проверить Минвостокразвития - насколько своевременно были бюджетные денежные средства доведены до получателей", - добавил <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank">Краснов</a>.
https://ria.ru/20200918/gektar-1577422865.html
2
россия
дальний восток
южно-сахалинск
петропавловск-камчатский
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальневосточный гектар, игорь краснов, дальний восток, генеральная прокуратура рф, южно-сахалинск, петропавловск-камчатский, общество