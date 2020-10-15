https://ria.ru/20201015/gaaga-1579918827.html

МИД: готовы выяснять с Гаагой, почему Киев до падения МН17 не закрыл небо

Москва готова работать с Гаагой по исследованию вопроса о том, почему Киев до катастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году не закрыл воздушное пространство... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:22

2020-10-15T12:22

2020-10-15T12:22

россия

mh17. расследование

совет безопасности оон

николай винниченко

дмитрий песков

владимир путин

нидерланды

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова работать с <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гаагой</a> по исследованию вопроса о том, почему <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> до катастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году не закрыл воздушное пространство над <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, говорится в заявлении МИД РФ."Со своей стороны, оставаясь приверженными положениям резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> 2166, мы намерены продолжить взаимодействие с компетентными органами <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a>, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом, но делать это будем уже в других форматах", - отметили в МИД.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201015/rassledovanie-1579915504.html

https://ria.ru/20201015/konsultatsii-1579917164.html

Нефертити Васильевна Фишман И Гаагу и Брюссель, а так же Париж, Лондон и Берлин надо послать по вполне определенному адоресу, т.к. разбираться в данной ситуации никто в Европе заниматься не будет, у них главная задача - за все, что ни происходит негативного в Европе назначить виновной Россию, придумывая самые нелепые гипотезы... 11

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россия

нидерланды

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mh17. расследование, совет безопасности оон, николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, украина, в мире