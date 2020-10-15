https://ria.ru/20201015/furgal-1580014045.html

Фургал рассказал о проблеме со здоровьем

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО, сообщил, что врачи незадолго до его ареста выявили у него заболевание, и теперь он... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T19:10

2020-10-15T19:10

2020-10-15T19:10

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

ева меркачева

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Бывший губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, находящийся в СИЗО, сообщил, что врачи незадолго до его ареста выявили у него заболевание, и теперь он нуждается в компьютерной томографии, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a>."Есть одна не очень хорошая новость. Нам до сих пор Фургал не рассказывал про то, что у него оказывается есть проблема со здоровьем, и эту проблему выявили врачи в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> незадолго до того, как его арестовали. Они выявили некий процесс. Я просто не буду его называть, он такого разрешения не давал... И ему нужно сделать КТ (компьютерную томографию)", - заявила Меркачева в <a href="https://www.instagram.com/p/CGXfnbGKwHS/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Она добавила, что у следователя есть выписки из хабаровских больниц о здоровье Фургала, однако следователь не отдает их в медицинскую часть. Помимо этого, Меркачева рассказала, что правозащитники написали рекомендацию и попросили адвокатов ускориться в решении данного вопроса. "Адвокаты сказали, что этим занимаются сейчас как раз активно, и Фургала нужно срочно вывезти на КТ", - добавила она.Меркачева также пояснила, что КТ нет ни в одном СИЗО, поэтому экс-губернатора нужно вывезти в гражданскую клинику и провести ему "серьезное обследование".Помимо этого, правозащитница рассказала, что Фургал почти дописал обещанный стих о Хабаровске. Он также получил порядка 500 писем и телеграмм, при этом в пачке, которую ему выдали, были и те письма, которые отправлял он.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения <a href="http://ria.ru/person_evstratiy-zorya/" target="_blank" data-auto="true">Зори</a> и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20201008/furgal-1578933780.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/furgal-1577542471.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, ева меркачева, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия